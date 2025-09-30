Novi EES sistem donosi promjene za putnike iz BiH — evo šta trebate znati

Od oktobra 2025. godine Evropska unija uvodi novi EES sistem ulaska/izlaska, o kojem smo ranije pisali, a kojim će se evidentirati sve osobe koje nisu državljani EU prilikom prelaska vanjskih granica.

To znači da građani Bosne i Hercegovine pri ulasku u EU više neće davati samo putovnicu, već će se prikupljati i biometrijski podaci, fotografija lica i otisci prstiju, kao i podaci o datumu i mjestu ulaska ili izlaska iz schengenskog prostora. Sistem će se uvoditi postepeno u roku od šest mjeseci i neće odmah biti aktivan na svim prijelazima, a cilj mu je modernizirati granične kontrole, pratiti trajanje boravka posjetilaca i povećati sigurnost.

Šta EES sistem znači za putnike iz BIH

Za putnike iz BiH to znači da će prilikom prvog ulaska u EU morati pristati na snimanje lica i uzimanje otisaka prstiju koji će se pohraniti u sistem. Svaki naredni prelazak granice kontrolisat će se putem usporedbe lica s onim koje je već evidentirano. EES sistem ne uvodi nove vize, ali se primjenjuje na sve koji putuju do 90 dana u periodu od 180 dana, bez obzira jesu li ranije trebali vizu ili ne.

Postoje i izuzeci. Sistem se ne odnosi na državljane EU, osobe koje imaju boravišne dozvole u EU, studente, istraživače, volontere, au pair osobe, članove posada i druge specifične kategorije koje su definirane kao izuzeci. Podaci se čuvaju prema pravilima Evropske unije, a putnici imaju pravo pristupa i ispravke svojih podataka.

Za građane BiH promjene znače moguće dodatno zadržavanje na graničnim prijelazima, ali i precizniju kontrolu boravka u zemljama EU. Važno je da se putnici na vrijeme informišu da li spadaju u kategorije izuzetaka i da prate obavijesti nadležnih institucija u BiH i Hrvatskoj o datumu početka primjene sistema na graničnim prijelazima koje koriste.