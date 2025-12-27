U TK zabilježene dvije intervencije vatrogasnih jedinica

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić u Tuzli, jutros je izmjerena temperatura zraka od 1 stepen Celzijusa, relativna vlažnost iznosi 92 posto, dok je atmosferski pritisak 993 hektopaskala. Padavine nisu evidentirane.

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio je 198,20 metara nadmorske visine, dok je tačka preljeva na koti 200 metara. U odnosu na mjerenje prije 24 sata, vodostaj je viši za jedan centimetar. Ispust vode kroz temeljne otvore iznosi 3,18 kubnih metara u sekundi.

Na području Tuzlanskog kantona zabilježene su i intervencije vatrogasnih jedinica. Profesionalna vatrogasna jedinica Živinice intervenisala je u ulici Alije Izetbegovića, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Profesionalna vatrogasna jedinica Lukavac imala je intervenciju u mjestu Poljice, gdje je došlo do požara na auto-prikolici.

