U toku pripreme i organizacija prijevoza bh. hadžija iz Medine u Mekku

U Medini je u petak navečer održan sastanak svih vodiča ovogodišnjeg hadža, kojeg je vodio izaslanik Ureda za hadž i umru i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Zavidovići Izet-ef. Čamdžić.

Sastanku su prisustvovali i rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad-ef. Hadžić, te izaslanik reisul-uleme ove godine na hadžu prof. dr. Enes Ljevaković.

Tokom sastanka bilo je riječi o planiranim aktivnostima, dok hadžije borave u Medini, a to su organiziranje posjeta Uhudu, džamiji Kibletejn, Mesdžidul-Kuba'u, Džamiji Allahovog poslanika i Revdi za tek pristigle hadžije iz Bosne i Hercegovine.

– Hadžije su stigle u Medinu i svi su zdravi. Slijedi obilazak znamenitosti Medine, potom posjete Revdi i kaburu Poslanika a.s. Planovi su napravljeni i sve teče svojim tokom. Nakon toga, 19. juna, hadžije bi u jednom danu trebale biti prevezene u Mekku, to će ujedno pokazati koliko smo spremni i obučeni za ovogodišnju organizaciju hadža. Svi vodiči su zdravi i spremni, kao i obučeni, da učine ono što je potrebno da ta operacija bude uspješna. To je kompleksan proces, ali nadam da će biti sve realizirano uspješno – rekao je Hadžić.

Profesor Ljevaković je istakao da je i organizacija dolaska 2.200 hadžija iz Sarajeva u Medinu bila velika operacija, ali da je uspješno okončana.

– Naše hadžije imaju priliku da obave svaki namaz, ovdje u Poslanikovoj džamiji, a znamo da namaz ovdje ima veću vrijednost od namaza u nekoj drugoj džamiji. Hadžije koriste boravak u Medini da obiđu pojedina historijska mjesta. Čekamo ponedjeljak kad će naše hadžije biti prevezene iz Medine u Mekku, a onda slijede ihramske obaveze i pripremanje za ostale hadžske obrede. Nadamo se da će naše hadžije ispravno obaviti sve obrede. Što je najbitnije, svi su dobro i zdravo – rekao je Ljevaković.

Kako navode iz Agencije MINA, hadžije bi put Mekke trebale krenuti u ponedjeljak, 19. juna, a prije samog polaska će obući ihrame, s obzirom da ih po dolasku u Mekku očekuje obaveza obavljanja umre.

