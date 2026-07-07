U Tuzli danas tribina „Život nakon Genocida – 31 godina poslije“

U okviru programa obilježavanja Dana sjećanja na Genocid u Srebrenici, u utorak, 7. jula 2026. godine, u Biblioteci „Behram-beg“ u Tuzli bit će održana tribina pod nazivom „Život nakon Genocida – 31 godina poslije“.

Tribina počinje u 19 sati, a o temi će govoriti dr. Melida Travančić, Almasa Hadžić i Damir-ef. Peštalić, dok će moderator biti Sead Husić.

Organizator tribine je Biblioteka „Behram-beg“, a događaj predstavlja dio programa kojim se kroz razgovor i svjedočenja čuva sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici te promoviše kultura pamćenja.