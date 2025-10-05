U utorak završava tehnološka proba i kreće grijanje u Tuzli

Zvanična sezona grijanja za Grad Tuzlu i naselje Šićki Brod počet će u utorak, 7. oktobra 2025. godine, saopćeno je iz preduzeća „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla.

Kako je navedeno, tehnološka proba sistema daljinskog grijanja ušla je u završnu fazu, a sistem je trenutno u testnom režimu. Tokom probe, koja je obuhvatila ispitivanje u hladnom i toplom stanju, utvrđeni su manji problemi na mreži koji su u međuvremenu uspješno otklonjeni.

“Svi pokazatelji na sistemu su u okviru tehničkih normi i sistem je spreman za početak sezone grijanja 2025/2026,” saopćeno je iz ovog javnog preduzeća.

Iz „Centralnog grijanja“ napominju da u pojedinim objektima još postoje tehnički problemi na instalacijama centralnog grijanja, za čiju ispravnost su odgovorni upravitelji objekata i vlasnici stanova ili poslovnih prostora.

“Pozivamo ih da uočene probleme otklone u što kraćem roku kako bi se normalizovala isporuka toplotne energije,” navodi se u saopćenju.

Dežurne ekipe su, kako se dodaje, na terenu i ulažu maksimalne napore da se osigura uredno grijanje svih korisnika uoči zvaničnog početka sezone.