Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Sanelu koja živi u strašnim bolovima

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Travničanku Sanelu Jusić koja živi u strašnim bolovima i svakodnevno teško hoda. Pozivom na broj 17043 za nju se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Saneli je potrebna komplikovana operacija kičme u Istanbulu, nakon što ranije operacije u našoj zemlji nisu dale željene rezultate.

Operacija je kompleksna: uklanjaju se stari implantati, oslobađa pritisak na živce, zamjenjuju oštećeni diskovi i stabilizuje kičma metalnom konstrukcijom. Cilj je smanjiti bol, vratiti stabilnost kičme i omogućiti Saneli da ponovo funkcioniše bez stalne patnje. Cijena operativnog zahvata je 16.500 eura.

Sanela, 50-godišnjakinja, već je prošla kroz brojne operacije, od diskus hernije, suženja spinalnih kanala, operacije kičme sa šest ugrađenih šrafova, pa čak i operacije ciste na grlu. Nakon što su se problemi sa kičmom pogoršali 2018. godine dok je radila u proizvodnji obuće, od 2020. godine je na bolovanju.

Živi sa sestrom koja joj je najveći oslonac, Njih dvije imaju skromna primanja, bore se sa kreditima koje su najvećim dijelom trošile na Sanelino liječenje i obnovu kuće, a život im je bio mnogo lakši dok im je mama bila živa.

Sada trebaju našu pomoć. Kako bi Sanela imala priliku za novi početak, bez boli i patnje. Donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/zajedno-za-sanelu kao i putem bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.

