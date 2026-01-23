Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Sanelu koja živi u strašnim bolovima

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Travničanku Sanelu Jusić koja živi u strašnim bolovima i svakodnevno teško hoda. Pozivom na broj 17043 za nju se doniraju 2 KM, a broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
Saneli je potrebna komplikovana operacija kičme u Istanbulu, nakon što ranije operacije u našoj zemlji nisu dale željene rezultate.
Operacija je kompleksna: uklanjaju se stari implantati, oslobađa pritisak na živce, zamjenjuju oštećeni diskovi i stabilizuje kičma metalnom konstrukcijom. Cilj je smanjiti bol, vratiti stabilnost kičme i omogućiti Saneli da ponovo funkcioniše bez stalne patnje. Cijena operativnog zahvata je 16.500 eura.
Sanela, 50-godišnjakinja, već je prošla kroz brojne operacije, od diskus hernije, suženja spinalnih kanala, operacije kičme sa šest ugrađenih šrafova, pa čak i operacije ciste na grlu. Nakon što su se problemi sa kičmom pogoršali 2018. godine dok je radila u proizvodnji obuće, od 2020. godine je na bolovanju.
Živi sa sestrom koja joj je najveći oslonac, Njih dvije imaju skromna primanja, bore se sa kreditima koje su najvećim dijelom trošile na Sanelino liječenje i obnovu kuće, a život im je bio mnogo lakši dok im je mama bila živa.
Sada trebaju našu pomoć. Kako bi Sanela imala priliku za novi početak, bez boli i patnje. Donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/zajedno-za-sanelu kao i putem bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.
RAČUNI ZA UPLATE
PayPal:
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
🔸 Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Sanela Jusić
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Sanela Jusić
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Sanela Jusić
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Sanela Jusić