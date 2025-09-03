Udruženje žena Gornji Pasci slavi 21 godinu postojanja

Udruženje žena Gornji Pasci obilježava 21. godišnjicu postojanja i rada. Više od dvije decenije ono okuplja i osnažuje žene, njeguje tradiciju i humanost, te ostavlja snažan trag u zajednici.

Svečanost povodom 21. godišnjice biće održana u subotu, 6. septembra 2025. godine, u 19 sati u Domu kulture u Gornjim Pascima. Organizatori pripremaju prigodan program i druženje na kojem će se okupiti članice, prijatelji i gosti, a dan će biti ispunjen emocijama i zajedništvom.

Udruženje žena Gornji Pasci u svom radu je uvijek bilo vezano za Džemat Gornji Pasci, prateći značajne datume i obilježavanja, posebno one vezane za agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Njihove aktivnosti usmjerene su na očuvanje vjere, tradicije i običaja, ali i na humanost koja je postala prepoznatljivo obilježje njihovog djelovanja.

Veliku podršku tokom svih godina rada udruženju pruža Muftijstvo tuzlansko i muftija Vahid-ef. Fazlović, čije prisustvo i podrška imaju poseban značaj.

Predsjednica Udruženja, Isma Ademović, ističe da je ovo prilika da se prisjete puta koji je Udruženje prošlo, ali i da zajedno proslave istrajnost i solidarnost žena koje su pune 21 godinu bile pokretačka snaga brojnih aktivnosti.

Organizatori naglašavaju da je dolazak dragih gostiju posebna čast i da žele ovaj značajan jubilej podijeliti sa svima koji su bili uz njih i podržavali ideju Udruženja žena Gornji Pasci.