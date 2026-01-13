Ugledni kardiovaskularni hirurg Mustafa Tabaković pristupio DF-u

Mustafa Tabaković, ugledni kardiovaskularni hirurg iz Tuzle, pristupio je Demokratskoj fronti, saopćeno je iz ove stranke, uz poruku da DF nastavlja jačati svoje redove kroz, kako navode, vladavinu znanja, profesionalizma i meritokratije.

U obrazloženju se ističe da je dr. Mustafa Tabaković vrhunski ljekar čija biografija, kako navode, govori sama za sebe, te da njegova odluka da se politički aktivno angažuje šalje poruku da odgovorni, obrazovani i ostvareni ljudi prepoznaju potrebu da svoje znanje stave u službu društva jednakih prava i sloboda.

U DF-u navode da pristupanje ljudi poput dr. Tabakovića pokazuje da politika ne treba biti prostor rezervisan za karijeriste, već mjesto u kojem stručnost, rad i rezultati imaju presudnu vrijednost, uz naglasak da stranka potvrđuje opredijeljenost ka znanju, profesionalizmu i javnom interesu.

Dobrodošlicu dr. Tabakoviću, navodi se, poželjeli su predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić, generalni sekretar Dženan Đonlagić, izvršni sekretar Hamed Hodžić, predsjednik Kantonalne organizacije DF-a Tuzlanskog kantona Zlatan Begić i predsjednik Gradskog odbora Tuzla Mahir Mešalić.

Na sastanku je poručeno da će zajednički nastaviti političku borbu za, kako je navedeno, pravednije, uređenije i odgovornije društvo u korist svih građana Bosne i Hercegovine.