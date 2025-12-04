Najveće ulaganje u istoriji UKC-a Tuzla, Demokratska fronta TK poručuje da se vraća status najopremljenijeg regionalnog zdravstvenog centra

Najveće ulaganje u istoriji UKC Tuzla obilježava početak nove faze razvoja jednog od najznačajnijih medicinskih centara u Bosni i Hercegovini. Najveće ulaganje u istoriji UKC Tuzla bila je ključna inicijativa Kluba Demokratske fronte TK, koji je godinama upozoravao na nužnost ozbiljnog investiranja u javno zdravstvo i opremu bez koje savremena dijagnostika i liječenje ne mogu biti dostupni svim građanima.

Neopravdani napadi na UKC Tuzla

U stranci naglašavaju da su napadi na UKC Tuzla, potaknuti različitim interesnim skupinama, godinama slabili povjerenje u instituciju koja je simbol medicinske izvrsnosti. Ističu da se ovim ulaganjem vraća sigurnost pacijentima i podrška više od 2700 zaposlenih, čiji je svakodnevni rad temelj funkcionisanja ovog centra. Cilj za iduću godinu je da nijedan pacijent iz Tuzlanskog kantona ne bude primoran tražiti zdravstvenu uslugu van TK, jer će sve ključne dijagnostičke i terapijske procedure biti dostupne u UKC-u.

Delegacija Demokratske fronte tokom posjete UKC-u Tuzla uvjerila se da je realizovan projekt koji stranka zagovara još od 2014. godine. U pitanju je nabavka opreme koja, kako navode, direktno spašava živote i predstavlja najveći iskorak u modernizaciji UKC-a u posljednjih nekoliko decenija.

Oprema koja je instalirana obuhvata najmoderniju magnetnu rezonancu MRI 3 Tesla Siemens, 3D C-luk za ortopediju, tri klasična C-luka za hirurške discipline, novi višeslojni CT uređaj te SPECT-CT sistem za nuklearnu medicinu. Posebno se ističe digitalni mamograf Mammomat B. Brilliant, jedini takav u Bosni i Hercegovini, koji donosi precizniju i sigurniju dijagnostiku tumora dojke. Nadograđeni MR uređaj jačine 1.5 Tesla, savremene biplane i monoplane angio sale, aparati za ECMO i ekstrakorporalnu cirkulaciju, kao i novi setovi za anesteziologiju, inkubatori, bronhoskopi, spirometri, EBUS sistemi i druga sofisticirana oprema dodatno su osnažili sve ključne klinike UKC-a.

U saopštenju se naglašava da uređaji nisu samo spisak tehnologije nego dodana vrijednost koja zdravstvenom sistemu vraća stabilnost. Njihova stvarna snaga, navodi Demokratska fronta, proizlazi iz znanja i posvećenosti medicinskog kadra koje UKC Tuzla tradicionalno baštini. Ljekari, sestre, tehničari i drugi stručnjaci svakodnevno pružaju usluge koje se temelje na profesionalnosti, empatiji i iskustvu, a savremena oprema predstavlja alat koji im omogućava da pacijentima ponude najviši standard liječenja.

U toku je priprema budžeta za 2026. godinu, a Klub Demokratske fronte TK najavljuje da će tražiti nabavku dodatnih uređaja i rekonstrukciju brojnih infrastrukturnih segmenata kako bi se nastavio kontinuitet razvoja UKC-a. Planovi obuhvataju PET-CT, novi linearni akcelerator koji bi smanjio liste čekanja, digestor za pripremu citostatika, opremu za robotsku hirurgiju, gama nož za tretmane tumora mozga, nove rendgenske uređaje, rekonstrukciju bolesničkih soba, nabavku modernih ultrazvučnih aparata te ugradnju solarnih panela i novih sanitetskih vozila.

U Demokratskoj fronti poručuju da javno zdravstvo mora biti zajednički prioritet, bez obzira na političke razlike, te da ulaganje ove razmjere vraća UKC Tuzla na mjesto jednog od najvažnijih i najopremljenijih centara u regiji.