Ugrađena nova pumpa na izvorištu Vučica Banovići Selo

U Mjesnoj zajednici Banovići Selo uspješno je izvršena ugradnja nove pumpe na izvorištu Vučica, čime je riješen dugogodišnji problem neredovnog i otežanog snabdijevanja pitkom vodom. Stanovnici ovog područja godinama su se suočavali sa smanjenim pritiskom i povremenim nestancima vode, koji su bili posljedica dotrajale opreme i nedovoljnog kapaciteta postojećeg sistema.

Ugradnjom savremene pumpe, upravljačkog ormara i senzora nivoa, omogućen je puni povrat kapaciteta izvorišta Vučica i stabilizovano je vodosnabdijevanje koje je sada ponovno povezano s centralnim vodovodnim sistemom. Novi sistem omogućava bolji pritisak, veću količinu pitke vode u mreži i smanjenje učestalosti prekida u isporuci.

Načelnik Općine Banovići, dr. Mehmed Hasanović, naglasio je da je rješavanje problema vodosnabdijevanja u Banovići Selu bilo jedan od prioriteta lokalne uprave.

„Voda je osnovna životna potreba i pravo svakog čovjeka. Drago mi je da smo uspjeli pronaći trajno rješenje koje će građanima omogućiti stabilno i kvalitetno snabdijevanje pitkom vodom. Ovo je rezultat zajedničkog rada, razumijevanja problema i odgovornog pristupa potrebama naših građana“, poručio je Hasanović.

Stanovnici Banovići Sela izrazili su zadovoljstvo što je dugogodišnji problem napokon riješen, ističući da će projekat značajno poboljšati kvalitet svakodnevnog života.

Općina Banovići nastavlja ulagati u obnovu i modernizaciju komunalne infrastrukture s ciljem unapređenja uslova života u svim mjesnim zajednicama.