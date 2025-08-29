Uhapšena majka bebe pronađene pored kontejnera u Zemunu

Ali Huremović
Foto: Ringier

U Zemunu je jutros pronađena beba stara svega nekoliko dana, ostavljena pored kontejnera u Dunavskoj ulici.

Beba je bila umotana u peškir i zavezana u kesu, a pronašla je prolaznica Maja Miladinović koja je odmah pozvala Hitnu pomoć i policiju.

Negdje oko 8:20 sam prolazila ovdje da nahranim mace i čula sam jedan neobičan zvuk… Kada sam otvorila kesu i skinula peškir ja sam vidjela bebu. Potpuno sam bila u šoku“, ispričala je Maja.

Novorođenče je brzo prebačeno u bolnicu gdje je potvrđeno da je u stabilnom stanju. Spasiteljica je izjavila da bi željela usvojiti djevojčicu i najavila da će se obratiti Centru za socijalni rad.

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila A.S. (19), majku koja je ostavila svoju bebu staru sedam dana pored jednog kontejnera u Zemunu.

pročitajte i ovo

Magazin

Kupine – prirodni saveznik za zdravlje srca, krvi i kostiju

BiH

Važno saopštenje iz BH Telecom-a

Vijesti

Muči li vas prehlada ovih dana, ovo je razlog

Tuzla i TK

Sutra počinje Svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu na Modracu

Tuzla i TK

Nesreća kod Kladnja, jedna osoba poginula

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]