Uhapšeno lice osumnjičeno za dvostruko ubistvo u Šamcu

Lice osumnjičeno za dvostruko ubistvo u Šamcu lišeno je slobode rano jutros, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Uhapšeno je lice koje se sumnjiči da je sinoć hicima iz vatrenog oružja usmrtilo dvije osobe, dok je treća osoba teško ranjena.

Kako je saopšteno iz MUP-a RS, lišenje slobode izvršili su policijski službenici Jedinice žandarmerije Bijeljina i Policijske uprave Bijeljina na području opštine Šamac. U toku su dalji istražni postupci radi potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti ovog teškog krivičnog djela.

Podsjećamo, do pucnjave je došlo sinoć oko 19:10 časova u Šamcu. Policijski službenici su odmah po prijavi izašli na lice mjesta, a zbog ozbiljnosti situacije angažovana je i Jedinica Žandarmerije. Povrijeđeno lice je prebačeno u zdravstvenu ustanovu u Doboju, gdje mu je ukazana medicinska pomoć.

O cijelom slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom se provode sve daljnje istražne radnje.