UIO predstavio digitalne poreze i nove servise na CMBE BiH 2025

U okviru šestog izdanja Međunarodne konferencije CMBE BiH, koja se održava u Sarajevu, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine predstavila je novine koje poslovnu zajednicu očekuju već od 2026. godine. Na panelu „Digitalni porezi“ istaknuto je da UIO, kao prvi državni ovjerilac za izdavanje digitalnih kvalifikovanih potpisa, do sada ima izdato više od 15 hiljada sertifikata. Cijeli sistem biće dodatno unaprijeđen prelaskom na „Cloud“ platformu.

Predstavnici UIO najavili su da je institucija u završnoj fazi procesa koji vodi ka punopravnom članstvu BiH u NCTS konvenciji. Monitoring misija iz Brisela biće održana od 22. do 25. septembra, a cilj je da BiH postane članica konvencije u novembru 2026. godine.

Elektronske prijave i servisi

Kako je istaknula pomoćnica direktora UIO Svjetlana Perković, u završnoj fazi je i uvođenje elektronskih uvoznih i izvoznih carinskih prijava, što će biti značajan iskorak za carinske obveznike. Podsjetila je da je ranije uvedena procedura elektronskog provoza na nacionalnom nivou, a elektronske usluge obuhvataju i PDV, akcize te dostavljanje evidencija KIF-a i KUF-a.

„Elektronske evidencije ulaznih i izlaznih računa sada predstavljaju bazu za uredske kontrole koje rade službenici Uprave. Na ovaj način smanjuje se potreba stalnih odlazaka u kancelarije poreskih obveznika, a ujedno unapređuje analiza rizika i odabir onih koji zaista trebaju biti kontrolisani“, naglasio je pomoćnik direktora UIO, Muharem Mašinović.

Podrška poslovne zajednice

Predstavnici poslovne zajednice ocijenili su dosadašnje rezultate digitalizacije pozitivnim. „Kroz portal e-Porezi obveznici u svakom trenutku mogu vidjeti svoju poresku karticu i sve važne dokumente. Sada je ključno da i druge institucije u BiH, od općina do državnog nivoa, počnu priznavati digitalni kvalifikovani potpis, kako bi proces digitalizacije u potpunosti zaživio“, rekao je Almedin Kadrć, direktor kompanije PennyPlus d.o.o. Sarajevo.

Učesnici panela složili su se da je za potpuno elektronsko poslovanje potreban adekvatan zakonski okvir i veća budžetska podrška, a Uprava za indirektno oporezivanje spremna je preuzeti lidersku ulogu u tom procesu.