UKC Tuzla: Preminula još dva pacijenta nakon požara u Domu penzionera Tuzla

Jasmina Ibrahimović
Stabilno stanje većine pacijenata povrijeđenih u požaru u Domu penzionera Tuzla

Iz UKC-a Tuzla potvrđeno je da su u protekla 24 sata preminula dva pacijenta koja su bila zbrinuta nakon požara u Domu penzionera Tuzla. Prema posljednjem izvještaju, u bolnici je trenutno smješteno pet osoba povrijeđenih u ovoj nesreći, a njihovo zdravstveno stanje prati se na nekoliko klinika.

Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju nalaze se dva pacijenta, a jedan od njih je na respiratoru. Još jedan pacijent smješten je na Klinici za interne bolesti, dok su dva pacijenta zbrinuta na Klinici za plućne bolesti. Ljekarski timovi navode da nastavljaju intenzivan nadzor nad svima koji su hospitalizirani zbog posljedica požara.

Ovo su najnoviji podaci nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla, gdje je požar izazvao teške posljedice i doveo do hitne hospitalizacije više korisnika doma.

Ukupan broj stradalih sada iznosi 15.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Riješena dilema o vlasništvu: Dom penzionera Tuzla je javno dobro, slijedi...

Istaknuto

Stabilno stanje većine pacijenata povrijeđenih u požaru u Domu penzionera

Istaknuto

Danas četvrti Dan žalosti u Tuzli povodom tragedije u Domu penzionera

Istaknuto

Iz UKC-a Tuzla saopćili najnovije informacije o stanju povrijeđenih iz Doma...

Istaknuto

UKC Tuzla objavio plan akcije dobrovoljnog darivanja krvi za narednu sedmicu

Istaknuto

Gradonačelnik Lugavić pojasnio: Sredstva za sanaciju Doma penzionera idu kroz budžet,...

Vijesti

Misija OSCE-a u BiH: Govor mržnje i podsticanje na mržnju ne smiju ostati bez odgovora

Istaknuto

Sunčano jutro uz porast dnevnih temperatura širom Bosne i Hercegovine

Istaknuto

Suh ili mjestimično vlažan kolovoz uz maglu i poledicu usporava jutarnji saobraćaj

BiH

Zavod za javno zdravstvo FBiH predstavio novi Vodič za zdravu ishranu odraslih

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je 10 beba u protekla 24 sata

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]