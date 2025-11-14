UKC Tuzla: Preminula još dva pacijenta nakon požara u Domu penzionera Tuzla

Iz UKC-a Tuzla potvrđeno je da su u protekla 24 sata preminula dva pacijenta koja su bila zbrinuta nakon požara u Domu penzionera Tuzla. Prema posljednjem izvještaju, u bolnici je trenutno smješteno pet osoba povrijeđenih u ovoj nesreći, a njihovo zdravstveno stanje prati se na nekoliko klinika.

Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju nalaze se dva pacijenta, a jedan od njih je na respiratoru. Još jedan pacijent smješten je na Klinici za interne bolesti, dok su dva pacijenta zbrinuta na Klinici za plućne bolesti. Ljekarski timovi navode da nastavljaju intenzivan nadzor nad svima koji su hospitalizirani zbog posljedica požara.

Ovo su najnoviji podaci nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla, gdje je požar izazvao teške posljedice i doveo do hitne hospitalizacije više korisnika doma.

Ukupan broj stradalih sada iznosi 15.