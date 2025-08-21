Ulaznice za susret Sloboda – Tuzla City u prodaji, derbi u subotu

Ali Huremović
Ulaznice za susret Sloboda–Tuzla City

Fudbalski klub Sloboda u subotu, 23. augusta, na stadionu Tušanj dočekuje ekipu Tuzla Cityja u okviru prvog kola Wwin Prve lige Federacije BiH.

Utakmica počinje u 19 sati, a već od danas u prodaji su ulaznice po cijeni od 10 KM. Ulaznice se mogu nabaviti u CD Shopu Mido, u prostorijama Udruženja „Prijatelji FK Sloboda“ u Gradskom parku, gdje su dostupni i dresovi, te na blagajni stadiona Tušanj na dan utakmice. Organizovana je i mobilna prodaja na više lokacija širom grada, kako bi što veći broj navijača mogao na vrijeme osigurati svoje mjesto.

Sloboda ulazi u ovu sezonu kao klub koji je iz Premijer lige ispao prošle sezone, zauzevši 12. mjesto. Nasuprot njima, Tuzla City je u sezoni 2024/25 nastupao u Prvoj ligi FBiH i završio na 7. mjestu. Posljednji meč koji su igrala ova dva kluba bio je prijateljski i završio se neriješeno, rezultatom 1:1.

Derbi u subotu označava ponovno okupljanje gradskih rivala na stadionu Tušanj, sa jasnom aspiracijom Slobode da se brzo vrati među najbolje.

