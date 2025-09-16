UN istraga: Rat Izraela u Gazi je genocid

Istraga Ujedinjenih nacija zaključila je da rat Izraela u Gazi predstavlja genocid, što je označeno kao historijski trenutak nakon gotovo dvije godine sukoba.

Navi Pillay, predsjedavajuća Nezavisne međunarodne istražne komisije UN-a za okupirana palestinska područja, izjavila je za Al Jazeeru u utorak da su odgovorni izraelski predsjednik Isaac Herzog, premijer Benjamin Netanyahu i bivši ministar odbrane Yoav Gallant, između ostalih.

„Identifikovali smo predsjednika, premijera i bivšeg ministra odbrane na osnovu njihovih izjava i naređenja koja su davali,“ rekla je Pillay. „Budući da su djelovali kao državni organi, država Izrael se smatra odgovornom za počinjeni genocid.“

Prema izvještaju, pored izjava izraelskih zvaničnika, postojali su i dokazi na terenu koji upućuju na genocidnu namjeru. „Komisija zaključuje da izraelske vlasti i sigurnosne snage imaju genocidnu namjeru da unište, u cijelosti ili djelimično, Palestince u Pojasu Gaze,“ navodi se u dokumentu.

Reakcije Izraela

Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je nalaze istrage nazivajući ih „lažnima“ i ocijenivši autore izvještaja „proxyjima Hamasa“. U objavi na mreži X naveli su da se radi o „iskrivljenom i lažnom izvještaju“ te zatražili ukidanje Komisije. Stalni predstavnik Izraela pri UN-u, Daniel Meron, također je izvještaj nazvao „skandaloznim“ i „klevetničkim pamfletom“.

Ubistva civila i masovni napadi

Komisija je zaključila da su izraelski vojnici „namjerno ubijali“ civile u Gazi koristeći oružje širokog dejstva. „Na osnovu dokaza, Komisija zaključuje da su izraelske vlasti počinile zločin protiv čovječnosti, istrebljenje, u Pojasu Gaze ubijanjem palestinskih civila,“ navodi se u izvještaju.

Rat u Gazi počeo je 7. oktobra 2023. nakon napada Hamasa na jug Izraela, u kojem je poginulo 1.139 ljudi, a više od 200 su odvedeni kao taoci, od kojih se 48 još uvijek nalazi u Gazi. Kao odgovor, izraelske snage pokrenule su masovne i razorne napade širom enklave.

Do sada je, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, ubijeno najmanje 64.871 osoba, a 164.610 ih je ranjeno. Samo u utorak, 15. septembra 2025. godine, poginula su najmanje 41 Palestinca, od čega 37 u Gazi Cityju, dok su izraelski zvaničnici poručili da je enklava „u plamenu“.