Uposlenici BHRT danas protestuju pred Parlamentom BiH

Arnela Šiljković - Bojić
Licitacija za prodaju nekretnina BHRT-a zbog dugova: Kraj javnog RTV servisa?

Uposlenici BHRT-a danas održavaju protest ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, upozoravajući na dugogodišnje ignoriranje zakonskih obaveza, neprovođenje Zakona o javnom RTV sistemu BiH i, kako navode, sistemsko urušavanje jedinog javnog medijskog servisa na državnom nivou.

Paralelno s protestom, BHT1 i BH radio 1 uživo emitiraju višesatni specijal „Ne gasite BHRT“, u potpunosti posvećen krizi u kojoj se servis nalazi, njenim uzrocima i posljedicama za građane.

Programski i redakcijski kolegiji BHT1 i BH radija 1 uputili su zajedničko pismo najvažnijim državnim institucijama, međunarodnim partnerima i građanima, upozoravajući da je BHRT u „posljednjoj fazi urušavanja“ zbog neprovođenja zakona koje je Parlament sam donio. U pismu se posebno ističe dug Radio-televizije Republike Srpske prema BHRT-u, koji je premašio 100 miliona KM i predstavlja egzistencijalnu prijetnju opstanaku servisa.

Uz finansijsku neizvjesnost, navode se i brojni drugi problemi: zastarjela i nefunkcionalna oprema, otežani izlazak na teren, odgađanje programskih projekata, te odlazak stručnog kadra. Uprkos tome, ističu da BHRT i dalje nastoji ispuniti svoju javnu misiju i ostati u službi građana.

„Ako je krajnji cilj zemlja bez javnog servisa i nezavisnog novinarstva, onda bi o tome trebalo jasno reći građanima”, navodi se u saopćenju.

Uposlenici BHRT-a pozvali su građane, novinare i organizacije civilnog društva da se pridruže mirnom protestu koji počinje u 10 sati, naglašavajući da političari nisu pozvani jer ih smatraju najodgovornijima za nastalu situaciju.

Na dan protesta BHT1 i BH radio 1 u potpunosti su prilagodili programsku shemu. Od 10 sati emitiraju višesatni program uživo s protesta kroz više tematskih cjelina, dok će u udarnom terminu, nakon Dnevnika 2, biti prikazana repriza najvažnijih dijelova specijala.

BHRT je podsjetio da je jedan od najstarijih javnih servisa u regiji, s tradicijom dugom 80 godina, a njegovo eventualno gašenje značilo bi da BiH postaje jedina država u Evropi bez javnog RTV servisa. „Nećemo mirno posmatrati uništavanje institucije koja pripada građanima BiH. Ovo je borba za javni interes, za pravo na istinu i za budućnost nezavisnog novinarstva“, poručili su.

