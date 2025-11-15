Upozorenje vozačima: Magla smanjuje vidljivost, odroni na brojnim dionicama

Kolovoz je jutros na većini bosanskohercegovačkih puteva vlažan i klizav, a u kotlinama i uz riječne tokove gusta magla dodatno smanjuje vidljivost na 50 do 100 metara. Vozači se upozoravaju i na učestale odrone na brojnim dionicama, među kojima se izdvajaju putevi Bihać–Srbljani–Bosanska Krupa, Crna Rijeka–Jajce, Bugojno–Kupres, Kladanj–Vlasenica, Simin Han–Banj Brdo, Srebrenik–Šićki Brod–Olovo, Ribnica–Banovići, Mostar–Doljani i Višegrad–Vardište, kao i prevoji Rostovo, Mlinište i Makljen. Na prevoju Borova glava česti su izlasci divljih konja na kolovoz.

Zbog radova na magistralnoj cesti Srbac–Derventa saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na pravac Srbac–Prnjavor–Derventa. Polusatne obustave svakog radnog dana prisutne su na dionici Ustiprača–Goražde zbog deminiranja terena, dok se na Sijeračkim stijenama odvijaju radovi na sanaciji klizišta uz obustave do 45 minuta. Sanacija klizišta na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje dovela je do privremene obustave saobraćaja, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 kod Podlugova, Sarajeva sjever, Visokog i Kaknja, kao i na više magistralnih pravaca širom zemlje.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, ali se duža čekanja mogu očekivati zbog EES sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz EU.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je od 1. novembra na svim cestama u Bosni i Hercegovini obavezna zimska oprema.