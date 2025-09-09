Uskoro isplata pomoći za borce i invalide odbrambeno-oslobodilačkog rata

Prema informacijama Socijaldemokratske partije BiH (SDP), gotovo 100.000 korisnika boračke naknade u Federaciji BiH očekuje isplatu jednokratne novčane pomoći najavljene za septembar. Radi se o iznosu od 200 KM po korisniku, za što je Vlada FBiH osigurala 19,9 miliona KM.

Pripremljena je i Uredba te sva potrebna dokumentacija, a borci s pravom postavljaju pitanje tačnog datuma početka isplate.

Isplata krajem septembra i početkom oktobra

– Smatram da je najprimjerenije istaći kako su isplate planirane za kraj septembra i početak oktobra. Broj korisnika je izuzetno veliki, ali ono što je najvažnije jeste da su sredstva obezbijeđena i da će u ovom periodu biti realizirana. Naša sveta obaveza jeste da, koliko god mogućnosti dozvoljavale, budemo podrška onima koji su najviše dali za slobodu i opstanak Bosne i Hercegovine – izjavio je za „Dnevni avaz“ federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić.

Ministar je istakao da 97 posto budžeta Federalnog ministarstva ide za boračku populaciju, što pokazuje jasnu opredijeljenost Vlade FBiH.

– Heroji i porodice šehida i poginulih boraca zaslužuju mnogo više od materijalne naknade – zaslužuju društveno priznanje, dostojanstvo i zahvalnost cijele zajednice. Koliko god budžetske mogućnosti dozvoljavale, mi ćemo insistirati na povećanjima i stalnom unapređenju njihovog položaja – poručio je Lokmić.

Podsjećanje na dogovor

Ova mjera dogovorena je prošle godine u okviru seta izmjena Zakona o pravima boraca. Pravo na jednokratnu pomoć imaju članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, korisnici egzistencijalnih naknada, kao i dobitnici najvećih ratnih priznanja i odlikovanja.