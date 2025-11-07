Utakmica Sloboda – Vitez bit će odigrana u vrijeme žalosti, bez muzike i uz minutu šutnje

Fudbalski klub Sloboda Tuzla obavijestio je javnost da je uputio zvaničan upit Nogometnom savezu Federacije BiH u vezi s odigravanjem utakmice 12. kola WWin Prve lige FBiH protiv NK Vitez, nakon nedavnog tragičnog događaja i proglašene četverodnevne žalosti na području grada.

Iz Nogometnog saveza FBiH dostavljene su instrukcije da se utakmica odigra u ranije predviđenom terminu, ali uz striktno poštivanje odluke o danima žalosti. To podrazumijeva izostanak muzičkog sadržaja na stadionu i održavanje minute šutnje prije početka susreta u znak sjećanja na žrtve.

Iz Slobode su pozvali navijače da utakmicu prate dostojanstveno, mirno i s punim poštovanjem prema trenutnim okolnostima u Tuzli, naglasivši važnost zajedništva i solidarnosti u ovom teškom periodu za grad.