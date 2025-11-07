Utakmica Sloboda – Vitez bit će odigrana u vrijeme žalosti, bez muzike i uz minutu šutnje

Jasmina Ibrahimović
Foto: FK Sloboda (Arhiva)

Fudbalski klub Sloboda Tuzla obavijestio je javnost da je uputio zvaničan upit Nogometnom savezu Federacije BiH u vezi s odigravanjem utakmice 12. kola WWin Prve lige FBiH protiv NK Vitez, nakon nedavnog tragičnog događaja i proglašene četverodnevne žalosti na području grada.

Iz Nogometnog saveza FBiH dostavljene su instrukcije da se utakmica odigra u ranije predviđenom terminu, ali uz striktno poštivanje odluke o danima žalosti. To podrazumijeva izostanak muzičkog sadržaja na stadionu i održavanje minute šutnje prije početka susreta u znak sjećanja na žrtve.

Iz Slobode su pozvali navijače da utakmicu prate dostojanstveno, mirno i s punim poštovanjem prema trenutnim okolnostima u Tuzli, naglasivši važnost zajedništva i solidarnosti u ovom teškom periodu za grad.

pročitajte i ovo

Vijesti

Preminuo Mladen Živžović, bivši trener Slobode

Istaknuto

Jedinstvo slavilo protiv Slobode u Bihaću

Istaknuto

FK Sloboda danas protiv NK Jedinstvo

Sport

Fudbaleri Slobode sutra protiv ekipe Jedinstva

Istaknuto

Željezničar slavio na Tušnju: Utakmica riješena u posljednjim minutama

Vijesti

Stari rivali ponovo na Tušnju: Sloboda dočekuje Željezničar u šesnaestini finala...

Vijesti

Karius i Baktus osvajaju srca najmlađih: Pozorišna predstava poklon dm-a mališanima u novoj školskoj godini

Vijesti

Policija intervenisala u OŠ Sapna: Nastavnik prijetio učenicima

BiH

Dva zemljotresa pogodila područje BiH i Crne Gore u jutarnjim satima

Vijesti

Sutra počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika RS

Vijesti

Koalicija „Pod lupom“: Do 400 posmatrača nadgledat će prijevremene izbore za predsjednika RS

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]