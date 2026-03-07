Vatrogasci u Tuzlanskom kantonu imali niz intervencija

Prema podacima Službe civilne zaštite Tuzlanskog kantona, tokom proteklog perioda vatrogasne jedinice intervenirale su na više lokacija širom kantona zbog požara na otvorenom prostoru, ali i na objektima.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je četiri intervencije. U ulici Uzeira Mehičića u Gornjoj Tuzli gorjelo je nisko rastinje. U naselju Brđani izbio je požar na dimnjaku porodične kuće. Intervencija je zabilježena i u naselju Crvene njive gdje je gorio građevinski otpad, dok je u ulici Hajrudina Mehića gorjela kuća.

Vatrogasci u Živinicama imali su dvije intervencije. U mjestu Gornje Dubrave, na površinskom kopu, gorjelo je nisko rastinje, dok je požar niskog rastinja zabilježen i u Mjesnoj zajednici Lukavica Gornja.

Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na lokaciji Novo naselje Sječe gdje je također gorjelo nisko rastinje.

Vatrogasci u Lukavcu gasili su požar na lokalitetu Svatovac gdje je gorjelo nisko rastinje.

U Gračanici je zabilježena intervencija u Mjesnoj zajednici Doborovci gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Vatrogasci iz Kalesije intervenirali su u Mjesnoj zajednici Bulatovci – Staro selo, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Profesionalna vatrogasna jedinica Banovići imala je intervenciju u ulici 10. septembar, gdje je gorio otpad u kontejneru.

Prema hidrometeorološkim podacima sa stanice Bukovčić u Tuzli, temperatura zraka iznosila je 3 stepena Celzijusa, relativna vlažnost zraka 91 posto, dok je atmosferski pritisak iznosio 990 hPa.

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio je 199,79 metara nadmorske visine, dok je tačka preljeva 200 metara. U odnosu na mjerenje od prije 24 sata vodostaj je niži za jedan centimetar. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 10,49 metara kubnih u sekundi, saopćeno je iz Civilne zaštite Tuzlanskog kantona.