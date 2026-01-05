Vatrogasci uklanjaju drveće koje se srušilo pod težinom snijega /VIDEO/

Selma Jatić
Vatrogasci uklanjaju drveće

Vatrogasci uklanjaju drveće – Tuzla se jutros probudila okovana snijegom i ledom, što je uveliko otežalo svakodnevno funkcionisanje grada. Pod težinom sniježnog pokrivača oboreno je više stabala na različitim lokacijama, zbog čega je otežano odvijanje saobraćaja, ali i kretanje pješaka, posebno na trotoarima i pješačkim stazama.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla od jučer je na terenu i ima pune ruke posla. Vatrogasci intervenišu na uklanjanju oborenog drveća i grana koje predstavljaju opasnost po građane i imovinu. Jedna od intervencija zabilježena je i ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, gdje je drvo palo pod težinom snijega, blokirajući prolaz.

Nadležne službe apeluju na građane na dodatni oprez, posebno prilikom kretanja ispod drveća i u blizini objekata, te da se saobraćajnicama kreću usporeno i prilagođeno zimskim uslovima.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Snijeg otežava saobraćaj u Tuzlanskom kantonu, bez struje pojedina prigradska naselja

Vijesti

Snijeg prekrio BiH, evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Tuzla i TK

U Tuzli 44 centimetra snijega, evo i ostalih podataka

BiH

Zbog snijega otežan saobraćaj u BiH

BiH

Povratak sa odmora: kilometarske kolone iz pravca juga prema centralnim krajevima

BiH

Snijeg i ledena kiša i narednih dana, evo važnih preporuka

Istaknuto

Snijeg otežava saobraćaj u Tuzlanskom kantonu, bez struje pojedina prigradska naselja

Magazin

It boje 2026: Kako ih nosimo u stvarnom životu, od jutarnje kafe do večernjih izlazaka

Tuzla i TK

Kilometarske kolone u naselju Šićki Brod, otežano saobraćanje

Tuzla i TK

Radarske kontrole danas širom TK: Policija objavila detaljan raspored

Tuzla i TK

Nova lokacija: Evo gdje ćete od sada Tuzli preuzimati lične dokumente

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]