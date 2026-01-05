Vatrogasci uklanjaju drveće – Tuzla se jutros probudila okovana snijegom i ledom, što je uveliko otežalo svakodnevno funkcionisanje grada. Pod težinom sniježnog pokrivača oboreno je više stabala na različitim lokacijama, zbog čega je otežano odvijanje saobraćaja, ali i kretanje pješaka, posebno na trotoarima i pješačkim stazama.

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla od jučer je na terenu i ima pune ruke posla. Vatrogasci intervenišu na uklanjanju oborenog drveća i grana koje predstavljaju opasnost po građane i imovinu. Jedna od intervencija zabilježena je i ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, gdje je drvo palo pod težinom snijega, blokirajući prolaz.

Nadležne službe apeluju na građane na dodatni oprez, posebno prilikom kretanja ispod drveća i u blizini objekata, te da se saobraćajnicama kreću usporeno i prilagođeno zimskim uslovima.