Vatrogasne ekipe u TK imale tri intervencije: Svi požari uspješno lokalizirani

RTV SLON
Foto: PVJ Srebrenik

Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona imale su u protekla 24 sata tri intervencije na gašenju požara, potvrđeno je iz Kantonalne uprave civilne zaštite TK.

Požari su zabilježeni na području tri grada. U Srebreniku je u ulici Bosanskih branilaca gorio kontejner za smeće, u Lukavcu je u naselju Huskići došlo do požara na rudarskoj traci, dok je u Tuzli, u naselju Srpska Varoš, također gorio kontejner za smeće. Svi požari su, brzom intervencijom vatrogasaca, lokalizirani i u potpunosti ugašeni, a nije bilo povrijeđenih osoba.

Prema izvještaju operativnih centara civilne zaštite, vatrogasci su osim ovih intervencija imali i nekoliko tehničkih intervencija na terenu.

Istovremeno, jutros su zabilježeni i aktuelni hidrometeorološki podaci za Tuzlu. Na mjernoj stanici HMS Bukovčić izmjerena je temperatura od 4 stepena Celzijusa, relativna vlažnost zraka iznosi 100 posto, dok je atmosferski pritisak 983,5 hPa. Padavine nisu zabilježene.

Vodostaj na brani Hidroakumulacije Modrac jutros u 7 sati iznosio je 198,18 metara nadmorske visine, što je ispod tačke preljeva koja iznosi 200 metara nadmorske visine. U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je nepromijenjen, dok ispust kroz temeljne otvore iznosi 3,18 kubnih metara u sekundi.

