Velike gužve na graničnim prelazima

Velike gužve zabilježene su na više graničnih prelaza Bosne i Hercegovine, a najduže kolone putničkih vozila formirane su na izlazu iz zemlje. Prema podacima BIHAMK-a, pojačan promet zabilježen je na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kostajnica, Orašje i Deleuša.

U isto vrijeme, na graničnom prelazu Bijača formirane su duge kolone vozila na ulazu u BiH, a slična situacija očekuje se i na ostalim južnim graničnim prijelazima do kraja dana.

Pojačan promet je posljedica turističke smjene, brojni građani koji su godišnje odmore provodili u Bosni i Hercegovini napuštaju zemlju, dok u isto vrijeme dolaze novi turisti, ali i brojni građani BiH koji se vraćaju iz inostranstva.

Granični prelaz Brčko trenutno je otvoren samo za putnička vozila do 3,5 tone.

Iz BIHAMK-a apeluju na vozače da planiraju putovanja, budu strpljivi i da koriste alternativne granične prijelaze gdje je to moguće, kako bi izbjegli višesatna čekanja.

