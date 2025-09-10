Velike promjene na granicama: Od oktobra novi EU sistem ulaska i izlaska putnika

Na graničnim prijelazima sa zemljama Evropske unije, uključujući i Republiku Hrvatsku, uskoro počinje primjena potpuno novog sistema kontrole putnika.

Umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoš, uvodi se Entry/Exit System (EES), napredno tehnološko rješenje koje će digitalno bilježiti ulaske i izlaske državljana trećih zemalja, među kojima su i građani Bosne i Hercegovine.

Kako su potvrdili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, tehnička priprema je završena i sistem je spreman za rad, a postepeno uvođenje počinje 12. oktobra 2025. godine, u skladu s odlukom Evropske unije.

Novi način kontrole primjenjivat će se na svim međunarodnim prijelazima, kao i na određenim pograničnim prijelazima između Hrvatske i BiH.

Primjenom EES-a automatski će se bilježiti lični podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska iz EU. Prilikom prvog ulaska u Hrvatsku, odnosno Evropsku uniju, od državljana BiH i drugih trećih zemalja prikupljat će se biometrijski podaci I to otisci četiri prsta i fotografija lica uz podatke iz putne isprave.

Ti će se podaci pohraniti u sistem i koristiti prilikom svakog narednog prelaska granice. Već kod idućih prelazaka kontrola će se vršiti poređenjem fotografije lica s dosjeom u sistemu, što će ubrzati procedure i povećati sigurnost.

S druge strane, hrvatski državljani koji žive u BiH ili bilo kojoj trećoj zemlji neće biti obuhvaćeni ovim sistemom. Oni će, kako pojašnjavaju iz MUP-a RH, i dalje prelaziti granicu uz predočenje putne isprave ili lične karte, bez obaveze davanja biometrijskih podataka.

EES se uvodi s ciljem modernizacije i efikasnijeg upravljanja vanjskim granicama EU. Očekuje se da će doprinijeti sprječavanju nezakonitih migracija, prevara s dokumentima i identitetom, kao i sistemskom otkrivanju osoba koje prekorače dozvoljeni boravak.

Sistem zadovoljava najviše standarde zaštite podataka i privatnosti, osiguravajući da lični podaci putnika ostanu sigurni.

Postepena primjena trajat će šest mjeseci, a nakon tog perioda EES će u potpunosti biti proveden na svim granicama Evropske unije.