Veliki požar na Korčuli gasi 270 vatrogasaca, angažovana četiri kanadera

Požar na Korčuli, koji je u subotu izbio između Blata i Smokvice, i dalje je aktivan, a u borbi s vatrenom stihijom učestvuje 270 vatrogasaca sa 72 vozila. U gašenje su uključena i četiri kanadera.

Na požarište su tokom dana pristigle svježe vatrogasne snage iz kontinentalnog dijela Hrvatske. Vatrogasci gase preostala žarišta i saniraju rubove požara, ali nadležne službe upozoravaju da opasnost još nije prošla jer vatra zahvata veliko područje.

Tokom intervencije lakše su povrijeđena dva vatrogasca. Državna cesta između Vele Luke i Korčule ponovo je otvorena, ali Hrvatski autoklub preporučuje vozačima da zbog aktivnog požara izbjegavaju ovu dionicu.

Požar na Korčuli izbio je u subotu poslijepodne, dok je vatrogascima tokom noći djelimično pomogla kiša. Uprkos povoljnijoj situaciji, na terenu ostaju brojne ekipe koje će nastaviti nadzirati požarište i sprečavati ponovno širenje vatre.

Vatrogasci su tokom proteklog dana imali veliki broj intervencija i u drugim dijelovima Hrvatske. Požari su zabilježeni na Dugom otoku, području Telašćice, kod Vodica, Grebaštice i u uvali Lovrečina na Braču.