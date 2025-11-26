/VIDEO/ Amila Hodžić nakon 20 godina napustila SDP, objasnila i zašto

U videu koji je objavila na svojim društvenim mrežama, dugogodišnja političarka iz Tuzlanskog kantona Amila Hodžić saopćila je da napušta Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine nakon dvije decenije članstva. Odluku je donijela, kako je navela, nakon dugog promišljanja i nemogućnosti da se više uskladi s politikama i odlukama pojedinaca unutar stranke.

Hodžić je u SDP pristupila prije 20 godina, a posljednjih deset godina obavljala je funkciju predsjednice gradske organizacije u Živinicama, u kojoj je prije nekoliko mjeseci uvedeno povjereništvo. Prvi značajan politički mandat stekla je 2012. godine, kada je s najvećim brojem osvojenih glasova izabrana za vijećnicu tadašnjeg Općinskog vijeća Živinica. Dvije godine kasnije dobila je mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona, gdje djeluje i danas. Šest godina provela je i na funkciji potpredsjednice SDP-a TK.

U obraćanju je istakla da „žali što njen glas za prijeko potrebne promjene nisu čuli oni koji su trebali“, dodajući da je javnost svjedočila pogrešnim odlukama rukovodstva stranke. Kazala je da su socijaldemokratske vrijednosti – pravednost, jednakost i solidarnost – i dalje njena politička orijentacija te da u politici nikada nije djelovala zbog ličnih interesa.

Naglasila je da ostaje posvećena projektima koji doprinose boljim uslovima života građana, uključujući i inicijative koje ranije nisu dobile podršku unutar stranke. „Ne odustajem od svojih političkih uvjerenja niti od vrijednosti koje su me vodile kroz cijeli politički put“, poručila je u svom obraćanju, dodajući da će ostati dosljedna u borbi za javno dobro.

Hodžić je istakla da vjeruje u politiku koja služi ljudima i u snagu principa kao osnovu političkog djelovanja, poručivši da svoju energiju usmjerava prema budućnosti.