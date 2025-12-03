/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 03. decembar

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:
Poruke Vijeća za provedbu mira: domaći lideri moraju ubrzati ključne reforme na putu ka EU.
Promovisano 344 diplomanta Univerziteta u Tuzli.
Wizz Air otvara bazu u Tuzli i uvodi deset novih linija.
Razgovor o zdravim školskim obrocima na sastanku Federalnog ministarstva poljoprivrede.
Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.
OSCE o jačanju mehanizma zaštite novinara kroz kontakt tačke.
Počeli književni susreti Cum grano salis.
Priča o nestanku Agathe Christie – misterij koji traje gotovo sto godina.
Tuzlak Kenan Dračić nastupa na Evropskom prvenstvu u plivanju u Poljskoj.