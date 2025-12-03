/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 03. decembar

Ali Huremović
/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:

Poruke Vijeća za provedbu mira: domaći lideri moraju ubrzati ključne reforme na putu ka EU.

Promovisano 344 diplomanta Univerziteta u Tuzli.

Wizz Air otvara bazu u Tuzli i uvodi deset novih linija.

Razgovor o zdravim školskim obrocima na sastanku Federalnog ministarstva poljoprivrede.

Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

OSCE o jačanju mehanizma zaštite novinara kroz kontakt tačke.

Počeli književni susreti Cum grano salis.

Priča o nestanku Agathe Christie – misterij koji traje gotovo sto godina.

Tuzlak Kenan Dračić nastupa na Evropskom prvenstvu u plivanju u Poljskoj.

