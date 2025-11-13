/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 13. novembar

Jasmina Ibrahimović
Jasmina Ibrahimović

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 13. novembar

Federalni ministar finansija Toni Kraljević predstavio je prijedlog zakona o fiskalizaciji koji bi, uz podršku ESV-a, trebao smanjiti sivu ekonomiju i donijeti veće budžetske prihode od jula naredne godine.

Na okruglom stolu u Tuzli poručeno je da mnogi građani ne poznaju svoja potrošačka prava, zbog čega se najavljuju strože kontrole i izmjene zakona.

Oko 200 radnika Koksare ostalo je bez posla nakon stečaja i danas su od Gradskog vijeća Lukavac zatražili pomoć i utvrđivanje odgovornosti.

U Tuzli je održana Izborna skupština Saveza boraca FBiH na kojoj se raspravlja o boračkom dodatku i statusu svih kategorija boračke populacije.

Delegacija Ministarstva obrazovanja Kantona 10 boravila je u TK s ciljem razmjene iskustava o stručnom i dualnom obrazovanju kroz posjete školama i privrednim subjektima.

Košarkaši Slobode Energoinvest ubjedljivo su savladali Mladost iz Mrkonjić Grada rezultatom 104:77 i tako upisali treću pobjedu u prvenstvu.

