/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. decembar

U večerašnjem izdanju dnevnika Crno i bijelo donosimo najvažnije vijesti dana:

Dvije osobe uhapšene zbog požara u Domu penzionera Tuzla, Tužilaštvo vodi istragu zbog teških krivičnih djela protiv opće sigurnosti.

Novi zakon o penzijama donosi dodatak na penziju i redovno usklađivanje, povećanja se očekuju od februara.

Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH u četvrtak biće odlučeno o povećanju minimalne plate.

Predloženo uvođenje posebnih šaltera na aerodromima za državljane BiH radi kraćih čekanja.

Zdravstvene ustanove bilježe porast broja djece oboljele od respiratornih infekcija.

U Tuzlanskom kantonu počinje dronsko snimanje šehidskih mezarja u okviru projekta planskog mapiranja.

Vlada TK traži rješenje za dug Rudnika Kreka veći od 10 miliona KM, razmatra se imovina kao model izmirenja.

Obilježava se Dan rudara BiH i 140 godina Rudnika uglja Kreka.

Policija u Kalesiji lišila slobode osobu za kojom je bilo raspisano pet potjernica.

Porezna uprava FBiH u TK zapečatila šest objekata zbog utvrđenih nepravilnosti.

U Tuzli od 19. do 21. decembra Japanski filmski festival, ulaz slobodan.

OKK Sloboda Energoinvest dobila pojačanje, Adi Zahiragić se vratio u redove crveno-crnih, u četvrtak duel protiv Zrinjskog u Mejdanu.

