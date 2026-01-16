/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. januar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. januar

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora UKC-a Tuzla Denijala Tulumovića, još tri osobe i jednog pravnog lica u predmetu nabavke linearnog akceleratora vrijedne oko 8,5 miliona KM, uz navode o nezakonitom favorizovanju ponuđača i posljedičnom prekidu kontinuiteta radioterapije zbog kojeg su pacijenti upućivani u druge ustanove.

Kantonalni sud u Tuzli produžio je pritvor Mirsadu Bakaloviću, bivšem direktoru Doma penzionera Tuzla, i Zinaidi Razić Halilović za još mjesec dana, do 14. februara 2026. godine, zbog sumnje na teška krivična djela protiv opće sigurnosti, a Bakaloviću se stavlja na teret i produžena zloupotreba položaja.

Štrajk dijela administrativnog osoblja u pravosuđu Tuzlanskog kantona se nastavlja, zaposleni traže veće plate i bolje uslove rada, a premijer TK Irfan Halilagić pojasnio je stav Vlade i zakonske okvire isplate plata nakon što radnici nisu primili decembarsku platu.

Na 7. vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla razmatrana je informacija o realizaciji odluke o javnom interesu za izgradnju trafostanice “Simin Han 1” i razlozima višegodišnjih prekida u snabdijevanju električnom energijom, pri čemu je kao ključan problem istaknuta eksproprijacija, a vijećnici predložili da se pokuša pronaći nova lokacija.

Gradski štab civilne zaštite Tuzla održao je vanrednu sjednicu zbog naglog topljenja snijega i najavljenog zatopljenja, stavio službe u pripravnost i najavio pojačan nadzor uz Jalu i Solinu, kontrolu klizišta i moguće intervencije, uz apel građanima da preduzmu mjere zaštite i prijave opasnosti.

Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Muhamed Hasanović potpisao je instrukciju kojom se odobrava isplata 600.000 KM za ponovljene prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, koje je CIK raspisao 31. decembra 2025, a glasanje će biti ponovljeno 8. februara na 136 biračkih mjesta zbog utvrđenih nepravilnosti.

Vanjskotrgovinska komora BiH zatražila je hitnu reakciju institucija nakon uredbe Vlade Srbije kojom se od 1. januara do 30. juna 2026. ograničava uvoz pojedinih proizvoda od gvožđa i čelika kroz tarifne kvote, uz carinu od 50 posto po njihovom popunjavanju, upozoravajući na posljedice po bh. izvoznike i tražeći razgovore sa Srbijom i u okviru CEFTA-e.