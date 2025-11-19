/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 19. novembar

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo donosimo ključne vijesti koje su obilježile dan u Tuzlanskom kantonu.

Jutrošnja oružana pljačka zlatare u centru Kalesije prerasla je u pucnjavu i policijsku potjeru, a jedna osoba je pronađena mrtva pored vozila koje je korišteno u razbojništvu. Policija, uz nadzor Tužilaštva TK-a i u saradnji s MUP-om RS-a, nastavlja intenzivnu potragu i opsežne istražne radnje.

Općina Kalesija obilježila je Dan žalosti povodom ubistva Aldine Jahić, dok su zastave spuštene na pola koplja, a građani se oprostili na današnjoj dženazi. U Federalnom parlamentu održana je tematska sjednica o provođenju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, uz upozorenja da broj slučajeva raste i pozive da se hitno donesu podzakonski akti.

Skupština TK predstavila je Nacrt budžeta za 2026. godinu, koji je manji za više od 52 miliona KM u odnosu na prošlu godinu. Zastupnici su zatražili dodatna sredstva za projekte vodosnabdijevanja i javnog prijevoza, te razmotrili inicijative iz oblasti sigurnosti i zaštite djece.

Grad Tuzla i Turistička zajednica omogućili su besplatno korištenje ugostiteljskih kućica na Trgu slobode tokom praznika, dok se „Zima u Tuzli“ i javni doček Nove godine neće održavati. U BiH se, uz podršku GIZ-a, unapređuje srednje stručno obrazovanje kroz nove elemente dualnog sistema.

U Tuzli su uručene i stipendije za više od 200 studenata Univerziteta FINRA, a Centar za kulturu Tuzla vratio je tri restaurirane umjetničke slike u stalnu postavku Međunarodne galerije portreta. U sportu, nogometna reprezentacija BiH izborila je baraž za Svjetsko prvenstvo remijem protiv Austrije.