/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 9. oktobar

U večerašnjem izdanju dnevnika Crno i bijelo donosimo:

Koksara Lukavac pred stečajem: Općinski sud u Tuzli pokrenuo je prethodni stečajni postupak nad Koksarom zbog finansijskih poteškoća, a za privremenog upravnika imenovan je Almir Bajrić.

Tri godine zatvora za vozača iz Lukavca: Kantonalni sud u Tuzli osudio je M.H. na tri godine zatvora zbog nesreće u kojoj je poginuo pješak.

Optužnica u Brčkom: Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je optužnicu protiv dvoje Brčaka zbog zlostavljanja i iskorištavanja djece.

Roditelji djece s autizmom najavili protest: Mirna šetnja pod motom „Obrazovanje, a ne čuvanje“ biće održana u ponedjeljak u Tuzli.

Porast broja oboljelih od korona virusa: Zavod za javno zdravstvo FBiH bilježi povećanje broja slučajeva COVID-19 i najavljuje dostupnost vakcina protiv gripe.

Isplata invalidnina: Federalno ministarstvo finansija osiguralo oko 31 milion KM za isplatu invalidnina za septembar.