/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 9. oktobar

U večerašnjem izdanju dnevnika Crno i bijelo donosimo:
Koksara Lukavac pred stečajem: Općinski sud u Tuzli pokrenuo je prethodni stečajni postupak nad Koksarom zbog finansijskih poteškoća, a za privremenog upravnika imenovan je Almir Bajrić.
Tri godine zatvora za vozača iz Lukavca: Kantonalni sud u Tuzli osudio je M.H. na tri godine zatvora zbog nesreće u kojoj je poginuo pješak.
Optužnica u Brčkom: Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podiglo je optužnicu protiv dvoje Brčaka zbog zlostavljanja i iskorištavanja djece.
Roditelji djece s autizmom najavili protest: Mirna šetnja pod motom „Obrazovanje, a ne čuvanje“ biće održana u ponedjeljak u Tuzli.
Porast broja oboljelih od korona virusa: Zavod za javno zdravstvo FBiH bilježi povećanje broja slučajeva COVID-19 i najavljuje dostupnost vakcina protiv gripe.
Isplata invalidnina: Federalno ministarstvo finansija osiguralo oko 31 milion KM za isplatu invalidnina za septembar.