/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:

Općinski sud u Tuzli odredio je pritvor za dvojicu muškaraca osumnjičenih za krivično djelo spolni odnos s djetetom, počinjen na štetu trinaestogodišnjaka. Iz Tužilaštva TK potvrđuju da zbog zaštite maloljetnih žrtava ne mogu iznositi dodatne detalje.

Tužilaštvo TK predložilo je pritvor za Ranka Gurdeljevića iz Zvornika, uhapšenog zbog sumnje da je kao pomagač učestvovao u razbojništvu u Kalesiji, u kojem su napadači opljačkali zlataru i pucali na policiju tokom bjekstva. Potraga za dvojicom osumnjičenih se nastavlja.

U Srebreniku je u parkiranom vozilu pronađen mrtav 27-godišnji Kenan Djedović, bivši nogometaš FK „Gradina“. Uviđaj je u toku i za sada nema zvaničnih dodatnih informacija.

Udruženje Vive žene Tuzla započelo je kampanju „16 dana aktivizma“, ovog puta pod motom „Slobodna k’o Bosna“, s fokusom na podršku ženama koje izlaze iz nasilnih odnosa.

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Budžet institucija i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, vrijedan oko 1,5 milijardi KM. Predviđena je jednokratna naknada od 1.000 KM za više od 22 hiljade zaposlenih u institucijama BiH.

Skupština TK otvorila je javnu raspravu o Nacrtu Budžeta za 2026. godinu, koji je trenutno procijenjen na oko 765 miliona KM.

U Tuzli je obilježen Dan državnosti BiH svečanom akademijom, uz naglasak na obrazovanje i ulogu mladih. Ministarstvo obrazovanja i nauke TK najavilo je centralnu manifestaciju s učešćem 1.300 učenika iz osnovnih i srednjih škola.

Obilježen je i Dan ženskog poduzetništva, uz potpisivanje sporazuma o saradnji između Asocijacije poslovnih žena „She BiH“ i Univerziteta FINRA.

Gradska izborna komisija Tuzla obavijestila je da će biračko mjesto za glasanje u odsustvu na prijevremenim izborima za predsjednika RS biti otvoreno 23. novembra u OŠ „Simin Han“.

Podsjećamo, na današnji dan, 21.11.1995. godine parafiran je Dejtonski mirovni sporazum, ključni dokument kojim je okončan rat u BiH.

U BKC-u TK sutra će biti održano „Veče rožajske kulture“ uz bogat program iz Sandžaka i Rožaja, te izložbu Adela Nurković Kulenović.

Omladinski košarkaški klub Sloboda sutra dočekuje Slaviju u okviru Prvenstva BiH