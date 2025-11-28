/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:
Tužilaštvo TK zatražilo pritvor za Velemira Gordeljevića, osumnjičenog za pljačku zlatare u Kalesiji i napad na policiju.
U Tuzli otvoren prvi RA ured IDDEEA-e – građanima omogućen kvalifikovani elektronski potpis.
Najavljeni protesti penzionera u Tuzli 29. novembra zbog teškog materijalnog položaja i niskih penzija.
Radnici pravosudnih institucija TK od 1. decembra stupaju u štrajk zbog niskih plata i loših uslova.
Koksara Lukavac na ivici kolapsa zbog višegodišnjeg gubitka likvidnosti i upitnih poslovnih odluka.
Predstavnički dom PSBiH raspravljao o finansijskoj krizi BHRT-a, zaključci upućeni na usaglašavanje.
U Tuzli održana međunarodna konferencija o forenzičkom računovodstvu i reviziji – FINRA domaćin skupa.
Ograničene cijene peleta u Federaciji BiH: veleprodajna do 480 KM + PDV, maloprodajna do 540 KM + PDV.
Evropski naučnici potvrdili da je pomor ribe u Neretvi uzrokovan hidrošokovima iz HE Ulog.
Rukometaši Slobode dočekuju Borac u Mejdanu u 10. kolu Premijer lige BiH.