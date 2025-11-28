/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

Ali Huremović
U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:

  • Tužilaštvo TK zatražilo pritvor za Velemira Gordeljevića, osumnjičenog za pljačku zlatare u Kalesiji i napad na policiju.

  • U Tuzli otvoren prvi RA ured IDDEEA-e – građanima omogućen kvalifikovani elektronski potpis.

  • Najavljeni protesti penzionera u Tuzli 29. novembra zbog teškog materijalnog položaja i niskih penzija.

  • Radnici pravosudnih institucija TK od 1. decembra stupaju u štrajk zbog niskih plata i loših uslova.

  • Koksara Lukavac na ivici kolapsa zbog višegodišnjeg gubitka likvidnosti i upitnih poslovnih odluka.

  • Predstavnički dom PSBiH raspravljao o finansijskoj krizi BHRT-a, zaključci upućeni na usaglašavanje.

  • U Tuzli održana međunarodna konferencija o forenzičkom računovodstvu i reviziji – FINRA domaćin skupa.

  • Ograničene cijene peleta u Federaciji BiH: veleprodajna do 480 KM + PDV, maloprodajna do 540 KM + PDV.

  • Evropski naučnici potvrdili da je pomor ribe u Neretvi uzrokovan hidrošokovima iz HE Ulog.

  • Rukometaši Slobode dočekuju Borac u Mejdanu u 10. kolu Premijer lige BiH.

