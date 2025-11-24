/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:
Učenici širom TK obilježili Dan državnosti BiH, poruke zajedništva i identiteta.
Sindikat traži rješenje za neplaćene doprinose radnicima „Koksare“ Lukavac iz ratnog perioda.
U PS Kalesija preminula osoba zadržana po prijavi nasilja u porodici, naređena obdukcija.
Preliminarni rezultati izbora u RS: vodi Siniša Karan (SNSD).
Najavljen otvaranje izložbe „Slana soba“ u Internacionalnoj galeriji portreta.
Košarkaška reprezentacija BiH započela pripreme za kvalifikacije za SP 2027 uz brojne izostanke.
Na današnji dan 1995. usvojena prva himna BiH „Jedna si jedina“.
