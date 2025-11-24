/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:

Učenici širom TK obilježili Dan državnosti BiH, poruke zajedništva i identiteta.

Sindikat traži rješenje za neplaćene doprinose radnicima „Koksare“ Lukavac iz ratnog perioda.

U PS Kalesija preminula osoba zadržana po prijavi nasilja u porodici, naređena obdukcija.

Preliminarni rezultati izbora u RS: vodi Siniša Karan (SNSD).

Najavljen otvaranje izložbe „Slana soba“ u Internacionalnoj galeriji portreta.

Košarkaška reprezentacija BiH započela pripreme za kvalifikacije za SP 2027 uz brojne izostanke.

Na današnji dan 1995. usvojena prva himna BiH „Jedna si jedina“.