/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak

Ali Huremović
U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:

 

  • Učenici širom TK obilježili Dan državnosti BiH, poruke zajedništva i identiteta.

  • Sindikat traži rješenje za neplaćene doprinose radnicima „Koksare“ Lukavac iz ratnog perioda.

  • U PS Kalesija preminula osoba zadržana po prijavi nasilja u porodici, naređena obdukcija.

  • Preliminarni rezultati izbora u RS: vodi Siniša Karan (SNSD).

  • Najavljen otvaranje izložbe „Slana soba“ u Internacionalnoj galeriji portreta.

  • Košarkaška reprezentacija BiH započela pripreme za kvalifikacije za SP 2027 uz brojne izostanke.

  • Na današnji dan 1995. usvojena prva himna BiH „Jedna si jedina“.

  • Najčitaniji članci dana: odleđivanje brava, povećanje minimalca 2026, radionica OŠ Novi Grad.

