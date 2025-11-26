/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovu srijedu

Ali Huremović
/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovu srijedu

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:

  • Na hidroakumulaciji Modrac zabilježen je rast vodostaja nakon obilnih padavina, a nadležne službe prate stanje i po potrebi će reagovati.

  • Vijeće ministara BiH odobrilo isplatu jednokratne pomoći od 1.000 KM zaposlenim u institucijama države.

  • Nova penzionerska stranka Tuzla najavila proteste u subotu zbog teškog materijalnog položaja penzionera.

  • Kantonalni sud u Tuzli donio prvostepenu presudu u predmetu privatizacije Hotela Tuzla – dvije osobe osuđene su na po godinu zatvora.

  • Potpisani ugovori vrijedni 729.000 KM za unapređenje sportske infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.

  • Oružane snage BiH obilježile dvadesetu godišnjicu formiranja u kasarni i na aerodromu Dubrave.

  • BHRT najavio sutrašnji protest ispred Parlamentarne skupštine BiH te specijalni program „Ne gasite BHRT“.

  • Na web portalu među najčitanijim tekstovima bio je članak o odluci ministra Zukana Heleza o nedavanju saglasnosti za slijetanje mađarskog vojnog aviona.

  • U Tuzli svečano otvoreno Gradsko klizalište, uz veliki broj posjetilaca i najavu bogatog zimskog programa.

  • Košarkaška reprezentacija BiH doputovala u Istanbul uoči kvalifikacijskog meča protiv Turske, koji počinje u 19 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Obilježavanje Dana državnosti BiH u Tuzli

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 19. novembar

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 13. novembar

Istaknuto

Uhapšena osoba osumnjičena za razbojništvo u zlatari u Kalesiji

Vijesti

Penzioneri iz inostranstva moraju do kraja godine poslati potvrdu o životu Zavodu PIO/MIO FBiH

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Sutra zajednička sjednica oba doma Parlamenta BiH

BiH

VSTV imenovao nove nosioce pravosudnih funkcija u BiH

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]