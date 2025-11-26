/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovu srijedu

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:

Na hidroakumulaciji Modrac zabilježen je rast vodostaja nakon obilnih padavina, a nadležne službe prate stanje i po potrebi će reagovati.

Vijeće ministara BiH odobrilo isplatu jednokratne pomoći od 1.000 KM zaposlenim u institucijama države.

Nova penzionerska stranka Tuzla najavila proteste u subotu zbog teškog materijalnog položaja penzionera.

Kantonalni sud u Tuzli donio prvostepenu presudu u predmetu privatizacije Hotela Tuzla – dvije osobe osuđene su na po godinu zatvora.

Potpisani ugovori vrijedni 729.000 KM za unapređenje sportske infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.

Oružane snage BiH obilježile dvadesetu godišnjicu formiranja u kasarni i na aerodromu Dubrave.

BHRT najavio sutrašnji protest ispred Parlamentarne skupštine BiH te specijalni program „Ne gasite BHRT“.

Na web portalu među najčitanijim tekstovima bio je članak o odluci ministra Zukana Heleza o nedavanju saglasnosti za slijetanje mađarskog vojnog aviona.

U Tuzli svečano otvoreno Gradsko klizalište, uz veliki broj posjetilaca i najavu bogatog zimskog programa.