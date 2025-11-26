/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovu srijedu

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:
Na hidroakumulaciji Modrac zabilježen je rast vodostaja nakon obilnih padavina, a nadležne službe prate stanje i po potrebi će reagovati.
Vijeće ministara BiH odobrilo isplatu jednokratne pomoći od 1.000 KM zaposlenim u institucijama države.
Nova penzionerska stranka Tuzla najavila proteste u subotu zbog teškog materijalnog položaja penzionera.
Kantonalni sud u Tuzli donio prvostepenu presudu u predmetu privatizacije Hotela Tuzla – dvije osobe osuđene su na po godinu zatvora.
Potpisani ugovori vrijedni 729.000 KM za unapređenje sportske infrastrukture u Tuzlanskom kantonu.
Oružane snage BiH obilježile dvadesetu godišnjicu formiranja u kasarni i na aerodromu Dubrave.
BHRT najavio sutrašnji protest ispred Parlamentarne skupštine BiH te specijalni program „Ne gasite BHRT“.
Na web portalu među najčitanijim tekstovima bio je članak o odluci ministra Zukana Heleza o nedavanju saglasnosti za slijetanje mađarskog vojnog aviona.
U Tuzli svečano otvoreno Gradsko klizalište, uz veliki broj posjetilaca i najavu bogatog zimskog programa.
Košarkaška reprezentacija BiH doputovala u Istanbul uoči kvalifikacijskog meča protiv Turske, koji počinje u 19 sati.