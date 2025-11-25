/VIDEO/ Crno i bijelo: Obilježavanje Dana državnosti BiH u Tuzli

Ali Huremović

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:

  • Obilježena 82. godišnjica obnove državnosti Bosne i Hercegovine uz podsjećanje na zasjedanje ZAVNOBiH-a 1943. godine.

  • Delegacije Vlade TK, Skupštine TK i grada Tuzle položile cvijeće na Slanoj Banji.

  • U Tuzli održana svečana akademija obrazovnih institucija povodom Dana državnosti BiH.

  • Učenici širom TK obilježili Dan državnosti kroz školske programe i manifestacije.

  • Djeca iz tuzlanskih vrtića ukrasila Aleju Alije Izetbegovića crtežima i zastavicama.

  • Podsjećanje na prošlogodišnje svečanosti i na status 25. novembra kao neradnog dana u Federaciji BiH.

