/VIDEO/ Crno i bijelo: Obilježavanje Dana državnosti BiH u Tuzli

Obilježena 82. godišnjica obnove državnosti Bosne i Hercegovine uz podsjećanje na zasjedanje ZAVNOBiH-a 1943. godine.

Delegacije Vlade TK, Skupštine TK i grada Tuzle položile cvijeće na Slanoj Banji.

U Tuzli održana svečana akademija obrazovnih institucija povodom Dana državnosti BiH.

Učenici širom TK obilježili Dan državnosti kroz školske programe i manifestacije.

Djeca iz tuzlanskih vrtića ukrasila Aleju Alije Izetbegovića crtežima i zastavicama.

Podsjećanje na prošlogodišnje svečanosti i na status 25. novembra kao neradnog dana u Federaciji BiH.