/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo ovaj utorak?

Crno i bijelo: Šta je obilježilo ovaj utorak?

U protekla 24 sata u UKC u Tuzla preminule su još dvije korisnice Doma penzionera, čime je broj žrtava požara porastao na 17.

U Mostaru je održana mirna prosvjedna šetnja kojom je nekoliko stotina građana ukazalo na problem femicida i nasilja nad ženama.

Skupština Tuzlanskog kantona održala je 50 redovnu sjednicu na kojoj je usvojen set zaključaka vezanih za požar u Domu penzionera i slučaj trgovine maloljetnicama.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju Ureda za borbu protiv korupcije o kontroli imovine javnih funkcionera i potvrdila podršku njegovom radu.

U Vukovaru je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana počast žrtvama velikosrpske agresije iz 1991 godine.

Na Univerzitetu Finra u Tuzli održana je radionica o Erasmus plus programu koja je okupila profesore i studente s ciljem predstavljanja mogućnosti modernizacije visokog obrazovanja kroz međunarodnu saradnju.

Nakon otkazivanja manifestacije Zima u Tuzli i javnog dočeka Nove godine sve više građana reagira na društvenim mrežama, a mišljenja su podijeljena zbog odluke donesene nakon tragedije u Domu penzionera.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Beču protiv Austrije igra odlučujući meč za plasman na Svjetsko prvenstvo, uz izostanke zbog kartona ali i povratak Emira Karića.

Specijalna olimpijada u Tuzli organizovala je državno inkluzivno prvenstvo u košarci na kojem je učestvovalo devet ekipa i devedeset takmičara iz više gradova Bosne i Hercegovine.