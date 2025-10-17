/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Šta je obilježilo 17. oktobar?

Ali Huremović
Crno i Bijelo
Crno i Bijelo

U Dnevniku „Crno i bijelo“ izdvajamo:

  • Grad Tuzla planira rekordan budžet za 2026. godinu – skoro 85 miliona KM
  • Evropski ambasadori posjetili Vladu TK – razgovarano o saradnji i infrastrukturi
  • Potvrđena optužnica protiv Bege Gutića, bivšeg načelnika Banovića
  • Upozorenje na neopravdano poskupljenje peleta – kontrole na terenu
  • Eksplozivna naprava bačena u tuzlanskom naselju Krojčica
  • Revijalna večer 17. Festivala sevdalinke u BKC-u Tuzla
  • Rukometaši Slobode dočekuju Derventu, košarkaši gostuju Leotaru

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 15. dan oktobra?

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 9. oktobar

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 7. oktobar?

Vijesti

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 3. oktobar.

Istaknuto

/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Vijesti koje su obilježile 2. oktobar

Vijesti

Dnevnik Crno i bijelo, evo koje vijesti su obilježile 1. oktobar...

Istaknuto

Mladi bokser iz Tuzle Bojan Tadić osvojio srebro na Otvorenom prvenstvu Balkana

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Tuzlanka Ajla Nurkanović doktorirala u Njemačkoj s najvećim priznanjem

Vijesti

Uz pomoć Vlade Njemačke osigurano daljnje opremanje OSBiH novim uniformama

Vijesti

Održane radionice za kuhare iz vrtića i škola u FBiH u sklopu programa “Zdravo jedi, zdravo rasti”

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]