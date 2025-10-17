/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Šta je obilježilo 17. oktobar?

U Dnevniku „Crno i bijelo“ izdvajamo:
- Grad Tuzla planira rekordan budžet za 2026. godinu – skoro 85 miliona KM
- Evropski ambasadori posjetili Vladu TK – razgovarano o saradnji i infrastrukturi
- Potvrđena optužnica protiv Bege Gutića, bivšeg načelnika Banovića
- Upozorenje na neopravdano poskupljenje peleta – kontrole na terenu
- Eksplozivna naprava bačena u tuzlanskom naselju Krojčica
- Revijalna večer 17. Festivala sevdalinke u BKC-u Tuzla
- Rukometaši Slobode dočekuju Derventu, košarkaši gostuju Leotaru