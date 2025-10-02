/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Vijesti koje su obilježile 2. oktobar

Dnevnik Crno i bijelo
Od vijesti koje su obilježile 2. oktobar 2025. godine, iz dnevnika Crno i bijelo, za vas izdvajamo:

82. godišnjica oslobođenja Tuzle: Grad je obilježio godišnjicu oslobođenja iz Drugog svjetskog rata, a poslane su poruke mira i zajedništva. Delegacija Vlade TK položila je vijence na Slanoj Banji, a večeras je u Mejdanu koncert Amela Ćurića uz nastupe tuzlanskih muzičara.

Radnici GIKIL-a u štrajku: Zaposleni u Global ispat koksnoj industriji Lukavac stupili su u generalni štrajk. Traže isplatu plata, toplog obroka i uplatu doprinosa, koji nisu uplaćeni od marta ove godine.

Savez logoraša BiH traži zakon: Savez logoraša BiH uputio je zahtjev za sastanak s premijerom Nerminom Nikšićem i resornim ministrima, upozoravajući da više od 100.000 preživjelih i dalje živi bez zakonski regulisanog statusa.

Child Alert BH: Federacija BiH uskoro uvodi sistem brzog reagovanja u slučajevima nestanka djece, po uzoru na međunarodno priznati Amber Alert.

Sport: Fudbaleri Slobode u nedjelju, 5. oktobra, dočekuju Igman Konjic na Tušnju. Susret počinje u 14 sati. Sloboda je četvrta na tabeli, a Igman dvanaesti. Posljednja dva meča završena su pobjedom Igmana 1:0 i remijem 2:2.

