/VIDEO/ Koji su događaji obilježili šesti dan januara?

Koji su događaji obilježili šesti dan januara?
Obilne snježne padavine i niske temperature i dalje uzrokuju ozbiljne probleme u Tuzlanskom kantonu
Novi snijeg i led prijete Tuzlanskom kantonu, ljekari uputili apel građanima
Zbog snijega kasni isplata penzija putem poštanskih usluga i dostava pošiljki
Pravoslavni vjernici obilježavaju Badnji dan
Obilne snježne padavine i niske temperature i dalje uzrokuju ozbiljne probleme u Tuzlanskom kantonu, s prekidima u snabdijevanju električnom energijom, otežanim saobraćajem i brojnim intervencijama vatrogasaca.
Novi snijeg, led i izraženi minusi očekuju se i narednih dana, a ljekari bilježe povećan broj intervencija te apeluju na građane da budu posebno oprezni.
Zbog snijega i nestanka električne energije došlo je do izmjena u radu pojedinih ambulanti Doma zdravlja Tuzla, dok se pacijenti upućuju u najbliže dostupne zdravstvene ustanove.
U Tuzlanskom kantonu bez električne energije je oko 3.500 potrošača, a ekipe Elektroprivrede BiH neprekidno rade na sanaciji kvarova, uz prioritet zdravstvenim ustanovama.
Zbog neprohodnih puteva usporena je dostava pošiljki i isplata penzija putem poštanskih usluga, koje će biti realizovane čim se vremenski uslovi poboljšaju.
U Zvorniku je proglašena vanredna situacija zbog naglog rasta vodostaja rijeke Drine i problema u snabdijevanju električnom energijom i vodom.
Civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava na obilne padavine i povećan rizik od poplava i klizišta, dok se stanje rijeka u više kantona kontinuirano prati.
Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH 19. i 20. januara razmatrat će budžet za 2026. godinu te izmjene zakona o policijskim službenicima, penzijskom i boračkom sistemu.
Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Badnji dan kao duhovnu pripremu za Božić, uz poruke mira, tolerancije i zajedništva.
U Sabornom hramu u Tuzli večeras je upriličeno tradicionalno paljenje badnjaka, dok će Božićna liturgija biti služena sutra ujutro.
Božićni program planiran na Trgu slobode u Tuzli otkazan je zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
Košarkaši Slobode savladali su Orlovik rezultatom 80:73 i izborili plasman u finale Kupa Mirza Delibašić sistema A.