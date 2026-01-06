/VIDEO/ Koji su događaji obilježili šesti dan januara?

Koji su događaji obilježili šesti dan januara?

Obilne snježne padavine i niske temperature i dalje uzrokuju ozbiljne probleme u Tuzlanskom kantonu

Novi snijeg i led prijete Tuzlanskom kantonu, ljekari uputili apel građanima

Zbog snijega kasni isplata penzija putem poštanskih usluga i dostava pošiljki

Pravoslavni vjernici obilježavaju Badnji dan

Obilne snježne padavine i niske temperature i dalje uzrokuju ozbiljne probleme u Tuzlanskom kantonu, s prekidima u snabdijevanju električnom energijom, otežanim saobraćajem i brojnim intervencijama vatrogasaca.

Novi snijeg, led i izraženi minusi očekuju se i narednih dana, a ljekari bilježe povećan broj intervencija te apeluju na građane da budu posebno oprezni.

Zbog snijega i nestanka električne energije došlo je do izmjena u radu pojedinih ambulanti Doma zdravlja Tuzla, dok se pacijenti upućuju u najbliže dostupne zdravstvene ustanove.

U Tuzlanskom kantonu bez električne energije je oko 3.500 potrošača, a ekipe Elektroprivrede BiH neprekidno rade na sanaciji kvarova, uz prioritet zdravstvenim ustanovama.

Zbog neprohodnih puteva usporena je dostava pošiljki i isplata penzija putem poštanskih usluga, koje će biti realizovane čim se vremenski uslovi poboljšaju.

U Zvorniku je proglašena vanredna situacija zbog naglog rasta vodostaja rijeke Drine i problema u snabdijevanju električnom energijom i vodom.

Civilna zaštita Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava na obilne padavine i povećan rizik od poplava i klizišta, dok se stanje rijeka u više kantona kontinuirano prati.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH 19. i 20. januara razmatrat će budžet za 2026. godinu te izmjene zakona o policijskim službenicima, penzijskom i boračkom sistemu.

Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Badnji dan kao duhovnu pripremu za Božić, uz poruke mira, tolerancije i zajedništva.

U Sabornom hramu u Tuzli večeras je upriličeno tradicionalno paljenje badnjaka, dok će Božićna liturgija biti služena sutra ujutro.

Božićni program planiran na Trgu slobode u Tuzli otkazan je zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Košarkaši Slobode savladali su Orlovik rezultatom 80:73 i izborili plasman u finale Kupa Mirza Delibašić sistema A.