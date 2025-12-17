/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 17. dan decembra?

Koji su događaji obilježili 17. dan decembra?

Iz dnevnika TV Slon izdvajamo:

Produžen rok službe u Oružanim snagama BiH, vojnici će moći raditi do 45. godine

Vlada TK dodijelila stipendije učenicima deficitarnih zanimanja

Manifestacija „Zimska čarolija“ prvi puta oživljava centar Banovića

Košarkaši Slobode dočekuju Zrinjski u 10. kolu Prvenstva

Dom naroda PS BiH usvojio je u prvom čitanju izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, povećavajući starosnu granicu profesionalnih vojnika na 45 godina.

U Travniku je održana ceremonija promocije 127 mladih oficira i 2 podoficira Oružanih snaga BiH, među kojima je rekordni broj oficirki.

Skupština Vanjskotrgovinske komore BiH zatražila je ubrzanje procedure za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška radi bržeg protoka robe.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH razmatralo je Nacrt Zakona o VSTV-u i predložilo korekcije vezane za imovinske provjere i pravni status članova Vijeća.

Zaposlenici pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona nastavili su štrajk zbog nezadovoljavajućih plata i isključenosti iz pregovora o novom kolektivnom ugovoru.

Misija OSCE-a u BiH obilježila je 30 godina rada, ističući važnost ljudskih prava, političke odgovornosti i podrške reformama zemlje.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona osiguralo je i ove godine stipendije za učenike deficitarnih zanimanja.

U Mostaru je dodijeljena priznanja najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u FBiH za školsku 2024/2025. godinu, uz novčane nagrade od ukupno 100.000 KM.

Banovići ove zime prvi put dobivaju Zimski grad s prazničnom dekoracijom, kućicama, dječijim sadržajima i koncertom Aldina Čergića.

U okviru 10. kola Prvenstva BiH, OKK Sloboda Energoinvest u Tuzli dočekuje Zrinjski iz Mostara, a utakmica je zakazana za četvrtak od 18 sati.