/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 17. dan decembra?

Arnela Šiljković - Bojić
/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 9. oktobar

Koji su događaji obilježili 17. dan decembra?

Iz dnevnika TV Slon izdvajamo:

Produžen rok službe u Oružanim snagama BiH, vojnici će moći raditi do 45. godine

Vlada TK dodijelila stipendije učenicima deficitarnih zanimanja

Manifestacija „Zimska čarolija“ prvi puta oživljava centar Banovića

Košarkaši Slobode dočekuju Zrinjski u 10. kolu Prvenstva

Dom naroda PS BiH usvojio je u prvom čitanju izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, povećavajući starosnu granicu profesionalnih vojnika na 45 godina.

U Travniku je održana ceremonija promocije 127 mladih oficira i 2 podoficira Oružanih snaga BiH, među kojima je rekordni broj oficirki.

Skupština Vanjskotrgovinske komore BiH zatražila je ubrzanje procedure za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška radi bržeg protoka robe.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH razmatralo je Nacrt Zakona o VSTV-u i predložilo korekcije vezane za imovinske provjere i pravni status članova Vijeća.

Zaposlenici pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona nastavili su štrajk zbog nezadovoljavajućih plata i isključenosti iz pregovora o novom kolektivnom ugovoru.

Misija OSCE-a u BiH obilježila je 30 godina rada, ističući važnost ljudskih prava, političke odgovornosti i podrške reformama zemlje.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona osiguralo je i ove godine stipendije za učenike deficitarnih zanimanja.

U Mostaru je dodijeljena priznanja najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u FBiH za školsku 2024/2025. godinu, uz novčane nagrade od ukupno 100.000 KM.

Banovići ove zime prvi put dobivaju Zimski grad s prazničnom dekoracijom, kućicama, dječijim sadržajima i koncertom Aldina Čergića.

U okviru 10. kola Prvenstva BiH, OKK Sloboda Energoinvest u Tuzli dočekuje Zrinjski iz Mostara, a utakmica je zakazana za četvrtak od 18 sati.

pročitajte i ovo

BiH

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 16. decembar

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj ponedjeljak

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. decembar

Istaknuto

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 9. decembar?

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 03. decembar

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili drugi dan decembra?

Vijesti

Ćutahija: Evropski put BiH ne stoji zbog nedostatka rješenja ili stručnog znanja, već zbog političkih blokada

Vijesti

Elektrodistribucija Tuzla zapošljava novih 11 radnika

Sport

Sloboda protiv Zrinjskog traži novu pobjedu, Trbić upozorava na težak meč

Vijesti

Stranke koje jačaju ulogu žena imaju veće povjerenje birača i bolje izborne rezultate

BiH

Nova dionica autoceste na Koridoru Vc otvorena za saobraćaj, bez naplate u početnoj fazi

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]