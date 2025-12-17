/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 17. dan decembra?

Koji su događaji obilježili 17. dan decembra?
Iz dnevnika TV Slon izdvajamo:
Produžen rok službe u Oružanim snagama BiH, vojnici će moći raditi do 45. godine
Vlada TK dodijelila stipendije učenicima deficitarnih zanimanja
Manifestacija „Zimska čarolija“ prvi puta oživljava centar Banovića
Košarkaši Slobode dočekuju Zrinjski u 10. kolu Prvenstva
Dom naroda PS BiH usvojio je u prvom čitanju izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, povećavajući starosnu granicu profesionalnih vojnika na 45 godina.
U Travniku je održana ceremonija promocije 127 mladih oficira i 2 podoficira Oružanih snaga BiH, među kojima je rekordni broj oficirki.
Skupština Vanjskotrgovinske komore BiH zatražila je ubrzanje procedure za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška radi bržeg protoka robe.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH razmatralo je Nacrt Zakona o VSTV-u i predložilo korekcije vezane za imovinske provjere i pravni status članova Vijeća.
Zaposlenici pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona nastavili su štrajk zbog nezadovoljavajućih plata i isključenosti iz pregovora o novom kolektivnom ugovoru.
Misija OSCE-a u BiH obilježila je 30 godina rada, ističući važnost ljudskih prava, političke odgovornosti i podrške reformama zemlje.
Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona osiguralo je i ove godine stipendije za učenike deficitarnih zanimanja.
U Mostaru je dodijeljena priznanja najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u FBiH za školsku 2024/2025. godinu, uz novčane nagrade od ukupno 100.000 KM.
Banovići ove zime prvi put dobivaju Zimski grad s prazničnom dekoracijom, kućicama, dječijim sadržajima i koncertom Aldina Čergića.
U okviru 10. kola Prvenstva BiH, OKK Sloboda Energoinvest u Tuzli dočekuje Zrinjski iz Mostara, a utakmica je zakazana za četvrtak od 18 sati.