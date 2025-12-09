/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 9. decembar?

Koji su događaji obilježili 9. decembar?

Iz dnevnika TV Slon izdvajamo:

Gužve gutaju milijardu maraka, a ključni prijelaz Gradiška stiže u ograničenom režimu

Hoće li porasti minimalna plata u Federaciji BiH, sindikati imaju novi prijedlog

Počela isplata invalidnina u Federaciji BiH,

Košarkaši Slobode dočekuju Mornar iz Bara

Gužve na graničnim prijelazima BiH i dalje izazivaju velike ekonomske gubitke, dok novi prijelaz Gradiška može biti otvoren samo u ograničenom režimu zbog neusvojenog pravilnika UIO



Sindikati predlažu da minimalna plata u Federaciji BiH za 2026. godinu bude 70 posto prosječne plaće, oko 1.120 KM



Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je zaduženje od 39,8 miliona KM za kapitalne projekte, uključujući vodovod u Živinicama te nove zgrade Policijske uprave i Općinskog suda



Delegacija TK boravila je u Turskoj gdje je razgovarala o izgradnji cargo centra i uspostavi slobodne zone na Aerodromu Tuzla



Federalno ministarstvo finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina, ukupno više od 57 miliona KM



Transparency International upozorio je da je BiH “zarobljena država” prema novom indeksu i pozvao na hitne reforme



GKUD „Bosna“ Tuzla obilježava 80 godina rada svečanim koncertom 12. decembra u BKC-u

Košarkaši Slobode sutra igraju derbi 4. kola ABA 2 lige protiv Mornara iz Bara u Mejdanu