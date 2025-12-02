/VIDEO/ Koji su događaji obilježili drugi dan decembra?

Koji su događaji obilježili drugi dan decembra:

Nije usvojen dnevni red sjednice Vijeća ministara BiH, ministri iz srpskog naroda bili protiv

U Tuzlanskom kantonu boravila delegacija iz Turske

Tri decenije poslije rata: Može li dijalog vratiti povjerenje na Balkanu?

Vlada TK povećala sredstva za sufinansiranje zapošljavanja djece šehida

Nije usvojen dnevni red sjednice Vijeća ministara BiH jer su ministri iz reda srpskog naroda glasali protiv.



Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić razgovarao je sa zamjenikom ministra obrazovanja Republike Turske o jačanju saradnje u obrazovanju i nauci.



Dijalog i pomirenje na Zapadnom Balkanu ostaju ključni izazov za budućnost regije.

Dodatnih 400.000 KM omogućava da svi prijavljeni kandidati dobiju poticajna sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje.



Zaposlenici u budžetskim institucijama TK dobiće naknadu od 300 KM za vjerske praznike u 2025. godini.



Granični prijelaz bit će svečano otvoren 11. decembra, čime se skraćuje vrijeme čekanja i ubrzava regionalni promet.



Samo 28. novembra u Federaciji BiH zabilježen je rekordni promet od blizu 264 miliona KM, najveći ikad tokom Crnog petka.



Selektorski tim potvrđuje dva prijateljska meča protiv Crne Gore u januaru 2026. kao ključnu pripremu za EHF Euro.