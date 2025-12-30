/VIDEO/ Koji su događaji obilježili predzadnji dan 2025. godine?

Koji su događaji obilježili predzadnji dan 2025. godine?

Najniža plaća u FBiH veća od 1. januara

Vlada Federacije BiH utvrdila je najnižu plaću za 2026. godinu u iznosu od 1.027 KM neto, što predstavlja povećanje od 2,7 posto u odnosu na ovu godinu.

Optužnica za pranje više od šest miliona maraka

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 12 fizičkih i šest pravnih osoba zbog organizovanog kriminala i pranja novca povezanog s trgovinom kokainom, a tokom istrage zaplijenjene su nekretnine, vozila i kriptovalute.

Porezna uprava FBiH zapečatila 10 objekata u TK

Tokom pojačanih kontrola uoči praznika, u Tuzlanskom kantonu izvršeno je 36 nadzora, zapečaćeno je 10 objekata, a izrečene su kazne u iznosu od 121.750 KM.

Od 2026. skuplje cigarete i duhan

Upravni odbor UIO BiH donio je odluku o povećanju minimalne akcize na cigarete i duhan za pušenje, što će, prema dosadašnjoj praksi, dovesti do rasta maloprodajnih cijena.

Usvojena Strategija za prevenciju ovisnosti u FBiH

Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je Strategiju za prevenciju ovisnosti za period 2025–2035, s fokusom na zaštitu djece i mladih od droga, alkohola, duhanskih proizvoda i digitalnih ovisnosti.

Skupština TK: 25 zakona i realizacija programa od 73 posto

Tokom 2025. godine Skupština Tuzlanskog kantona donijela je 25 zakona i 107 zaključaka, uz poseban fokus na kapitalne investicije u zdravstvu i obrazovanju.

Vlada TK sumirala 2025: Rekordna ulaganja i projekti

Premijer Irfan Halilagić istakao je da je 2025. godina obilježena snažnim investicionim ciklusom, razvojnim projektima i reformama u ključnim sektorima.

Više korisnika Sigurne kuće u Tuzli

U Sigurnu kuću „Vive Žene“ tokom godine smješteno je 145 žena i djece, što je 28 više nego prethodne godine, a Vlada TK najavila je nastavak podrške žrtvama nasilja.

Transformacija Doma za djecu bez roditeljskog staranja

Vlada TK prihvatila je informaciju o transformaciji Doma u Tuzli s ciljem razvoja usluga u zajednici i prevencije izdvajanja djece iz porodica.

Paketići za mališane iz socijalno ugroženih porodica

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ i ove godine podijelilo je novogodišnje paketiće djeci iz socijalno ugroženih porodica.

Nogometni savez BiH najavio reforme

Nogometni savez BiH sumirao je godinu uz najavu reformi, novih ulaganja i nastavak povjerenja stručnom štabu reprezentacije.