Više od 48 miliona KM usmjereno u vodnu infrastrukturu Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene i dopune Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2026. godinu, čime se nastavlja veliki investicioni ciklus usmjeren na poboljšanje vodosnabdijevanja i upravljanja vodnim resursima.

Kreditna sredstva u iznosu od 5,3 miliona KM namijenjena su Gradu Lukavac. Novac će biti iskorišten za sufinansiranje kupovine i prenosa Filter stanice Modrac, zajedno s pripadajućim plitkim bunarima, na Grad Lukavac, kao i za izgradnju i održavanje vodnih objekata za iskorištavanje voda.

Iz sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada raspoređeno je i 3.515.742,29 KM za ukupno 19 projekata koje su gradovi i općine kandidovali putem javnog poziva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Za devet projekata regulacije vodotoka izdvojeno je 2.665.948,06 KM, dok je za sedam projekata vodosnabdijevanja planirano 756.800,23 KM. Dodatnih 92.994 KM bit će utrošeno za tri projektna zadatka iz oblasti upravljanja vodama.

S obzirom na to da sredstva vodnih naknada nisu u cijelosti raspoređena, Ministarstvo je objavilo novi javni poziv za dodjelu preostalih 4.104.257,71 KM. Gradovima i općinama tako je omogućeno da prijave dodatne prioritetne projekte iz oblasti vodoprivrede.

Ranijim izmjenama Programa raspoređeno je 30 miliona KM kreditnih sredstava za izgradnju i održavanje vodnih objekata širom Tuzlanskog kantona. Prije toga, Gradu Živinice dodijeljeno je 10 miliona KM za izgradnju i održavanje vodnih objekata u gradskoj zoni i prigradskim naseljima.

Time je ukupno 40 miliona KM kreditnih sredstava stavljeno u funkciju ravnomjernijeg razvoja vodne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona.