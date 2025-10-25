Vlada FBiH izdvojila više od milion KM za sportske objekte u Tuzlanskom kantonu

Na jučerašnjoj sjednici Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti sporta, kojom je za sportske objekte na području Tuzlanskog kantona izdvojeno više od 1.000.000 KM.

Najveći iznos dobio je Grad Tuzla, kojem je odobreno:

• 656.963 KM za sanaciju i modernizaciju atletske staze na Gradskom stadionu Tušanj, te

• 594.464 KM za sanaciju sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru SKPC “Mejdan”.

Sredstva su odobrena i drugim lokalnim zajednicama u TK:

• Općina Kalesija – 300.000 KM za projekat „Gradska sportska dvorana – mašinska faza“

• Grad Srebrenik – 125.102,25 KM za nabavku i gradnju umjetne trave za fudbalski teren, te 123.145,50 KM za projekat „Izgradnja teniskih terena Srebrenik 2025“

• Grad Srebrenik – dodatnih 120.204,60 KM za projekat „Padel teniski tereni 2025“

• Grad Gradačac – 100.000 KM za nastavak sanacije i adaptacije unutrašnjih prostorija u sportskoj dvorani Skenderija, te 125.716,38 KM za projekat „Izgradnja objekta – Centar za spašavanje i edukaciju ljudi, Ronilački klub Vidara Gradačac“

• Općina Čelić – 191.550,75 KM za rekonstrukciju stadiona Čelić i pomoćnih prostorija za školu fudbala

• Općina Banovići – 183.215,64 KM za izgradnju sportsko-rekreativnih terena u Banovićima

• Grad Lukavac – 200.000 KM za izgradnju košarkaškog poligona u naselju Lukavac Grad.

Prema odluci Vlade FBiH, svi korisnici sredstava dužni su u roku od 15 dana od dana donošenja odluke otvoriti poseban transakcijski račun na koji će biti doznačena sredstva za finansiranje projekata, te o tome obavijestiti Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Također, korisnici su obavezni dostaviti izvještaj o utrošku sredstava Federalnom ministarstvu kulture i sporta najkasnije do 31. decembra 2025. godine.