Vlada FBiH: Uskoro konačna lista korisnika finansijske pomoći za juni

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništa i obrta, donijela Odluku kojom se utvrđuje konačna lista korisnika finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima za juni 2025. godine i iznos dodijeljenih sredstava.

Odluka je donesena po Uredbi o mjerama finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za 2025. godinu. Sastavni dio konačne liste je i lista korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za maj 2025. godine.

Ukupna sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od 7.353.650 KM osigurana su u Budžetu Federacije BiH Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i dodjeljuju se za 10.645 korisnika. Dio sredstva u iznosu od 253.500 KM dodjeljuje se za 168 korisnika kojima je usvojen prigovor na Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći za maj 2025. godine.

Konačna lista korisnika finansijske pomoći će biti objavljena na web stranicama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Transfer sredstava finansijske pomoći na transakcijske račune korisnika će izvršiti Union banka u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija i Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta na osnovu ove odluke.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava Federacije BiH i Union banka, svako u okviru svoje nadležnosti i obaveza utvrđenih Uredbom.

Kako je navedeno u obrazloženju, razlog za donošenje ove odluke je realizacija Uredbe, koja za cilj ima održivost, očuvanje postojećih radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti za 2025. godinu za privatne poslodavce, obrte i ostale samostalne djelatnosti, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.