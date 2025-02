Vlada FBiH utvrdila uredbe o refundaciji i sufinansiranju doprinosa, te o isplati neoporezive pomoći

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas na hitnoj sjednici dvije uredbe kojima je utvrđena finansijska podrška privatnim poslodavcima kroz refundaciju ili sufinansiranje doprinosa, te data mogućnost poslodavcima da radnicima isplate neoporezivu mjesečnu pomoć do 450 KM.

Uredba o mjerama finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u FBiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za 2025. godinu

Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu o mjerama finansijske pomoći privatnim poslodavcima, obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za 2025. Ovom uredbom uređuju se uslovi za dodjelu finansijske pomoći, način dodjele, analiza efekata, kao i način izvještavanja.

Dodjela finansijske pomoći se odnosi na refundaciju već isplaćenog dijela doprinosa za zaposlene radnike za period od 1. januara do 31. decembra 2025. Cilj dodjele finansijske pomoći je održivost korisnika, očuvanje postojećih radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti za ovaj period.

Ukupna finansijska sredstva za provedbu ove uredbe su osigurana u Budžetu FBiH za 2025. na razdjelu Federalnog ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu 100.000.000 KM.

Sredstva finansijske pomoći po ovoj uredbi namijenjena su održavanju postojećih radnih mjesta za 2025. za zaposlene radnike kod korisnika koji ispunjavaju uslove po definiranoj metodologiji, a koristit će se za refundaciju isplaćenog dijela doprinosa za broj radnika koji je korisnik imao zaključno sa 30. novembrom 2024., te koji su imali neto platu manju od 1.000 KM i koji imaju kontinuitet u prijavi osiguranja radnika tokom 2025.

Finansijska pomoć dodjeljuje se korisnicima na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o raspodjeli sredstava, a isplaćuje mjesečno, odnosno, najkasnije 45 dana od završetka tekućeg mjeseca 2025.

Korisnici finansijske pomoći će koristiti sredstva kao refundaciju već isplaćenog dijela doprinosa za predmetni period, a rezultati, odnosno, efekti finansijske pomoći korisnicima će biti prezentirani u sklopu konačnog izvještaja o dodijeljenoj finansijskoj pomoći sa analizom efekata.

Finansijska pomoć će se dodijeliti korisnicima (pravnim i fizičkim licima) na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave Federacije BiH, a koji imaju sjedište na teritoriji Federacije BiH, imaju najmanje jednog zaposlenog radnika na dan 30. novembra 2024. koji je imao neto platu manju od 1.000 KM i najmanje jednog zaposlenog radnika na kraju tekućeg mjeseca 2025., te imaju ostvarenu neto dobit od poslovanja (privredna društva) odnosno dohodak od samostalne djelatnosti (obrti i ostale samostalne djelatnosti) u posljednjem finansijskom izvještaju manju od 6.500 KM po zaposlenom radniku (prosječan broj radnika u 2024.).

Uslovi su i da korisici nemaju neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa i poreza, zaključno sa krajem prethodnog mjeseca u odnosu na mjesec 2025. za koji se isplaćuje plata, te da imaju aktivne transakcijske račune i da su očuvali postojeća radna mjesta.

Ovo se odnosi na one korisnike koji na kraju tekućeg mjeseca u 2025. imaju isti ili veći broj zaposlenih radnika od broja zaposlenih na dan 30. novembra 2024. Pravo na refundaciju omogućeno je i korisnicima koji imaju eventualno umanjenje broja radnika u odnosu na broj radnika na dan 30. novembra 2024., i to: mikro i mala preduzeća i obrtnici i ostale samostalne djelatnosti (do 50 zaposlenih) koji imaju maksimalno 30 posto manje zaposlenih, kao i ostali poslodavci (50 i više zaposlenih) do 10 posto manje zaposlenih, a zbog okolnosti na koje poslodavci nisu mogli utjecati.

Pravo na refundaciju omogućeno je i izvoznicima koji zbog poremećaja na tržištu imaju više od 20 posto pada prihoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a mogu se obratiti Federalnom ministarstvu finansija za odobrenje na refundaciju i u slučaju kada imaju više od 10 posto manje zaposlenih.

Uredbom su utvrđeni i izuzeci od prava, te maksimalno dozvoljeni iznos i mehanizam za dodjelu finansijske pomoći, kao i način dodjele pomoći.

Uredbom su utvrđeni i koeficijenti za obračun finansijske pomoći, a visina se izračunava množenjem jedinične vrijednosti koeficijenta sa brojem zaposlenih radnika na dan 30. novembra 2024.

Koeficijent 1 u iznosu od 50 KM primjenjuje se za sve zaposlene radnike kojima su uplaćivani doprinosi na neto platu od 800,01 do 999,99 KM, koeficijent 2 u iznosu od 100 KM za sve zaposlene radnike kojima su uplaćivani doprinosi na neto platu od 700,01 do 800 KM, koeficijent 3 u iznosu od 150 KM za sve zaposlene radnike kojima su uplaćivani doprinosi na neto platu od 620,01 do 700 KM i koeficijent 4 u iznosu od 300 KM za sve zaposlene radnike kojima su uplaćivani doprinosi na neto platu do 620 KM.

Na osnovu metodologije dodjele finansijske pomoći, Ministarstvo će objaviti konačne Odluke o dodjeli finansijske pomoći korisnicima u Službenim novinama Federacije BiH najkasnije 45 dana po okončanju tekućeg mjeseca u 2025. Konačne liste korisnika će se objaviti na web stranicama Vlade Federacije BiH i Ministarstva po okončanju tekućeg mjeseca u 2025.

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama FBiH.

Uredbom koja omogućava poslodavcima da radnicima isplate mjesečnu pomoć u neoporezivom iznosu do 450 KM je omogućeno poslodavcima da svojim radnicima isplate mjesečnu pomoć, a propisani su pravo na isplatu pomoći radnicima od strane poslodavca, dinamika i visina isplate, kao i način realizacije.

Kako je obrazloženo, Uredbom je omogućeno poslodavcima da svojim radnicima mogu isplatiti do 450 KM mjesečno na ime pomoći s ciljem ublažavanja posljedica povećanja troškova života, na način da se radnicima povećaju primanja iz osnova radnog odnose, a bez dodatnog opterećenja poslodavaca po osnovu plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za obavezna osiguranja.

Usvajanjem ove uredbe, kao i ranije donesenom Odlukom o iznosu najniže plate za 2025., napravljeni su koraci ka fiskalnoj reformi, a koja se, između ostalog, odnosi na smanjenje zbirne stope doprinosa za obvaezna osiguranja, kao i rasterećenje poslodavaca.

Uredbom je propisano da pravo na pomoć ima lice koje ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa članom 4. Zakona o radu. Pravo na pomoć imaju poslodavaci koji redovno isplaćuju plate i uplaćuju doprinose za zaposlene u skladu sa važećim propisima, te nemaju neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa, kao i izuzetno, ukoliko su zaključili sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o odgodi ili plaćanju obaveza u ratama, u skladu sa posebnim propisima koji ovo reguliraju i uredno izmiruju obaveze u skladu sa zaključenim sporazumom.

Poslodavac može, na osnovu ove uredbe, izvršiti isplatu pomoći svojim radnicima do 450 KM mjesečno u skladu sa finansijskim mogućnostima i pravilima propisanim ovom uredbom. Također, poslodavac može izvršiti isplatu pomoći radniku i u iznosu koji je manji od ovog iznosa. Ova pomoć može se isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu Uredbe, a najkasnije do dana prestanka njenog važenja.

Uredbom je propisano i da poslodavac ne može primijeniti odredbe Uredbe na način da radniku umanji platu koja mu je obračunata i isplaćena za mjesec novembar 2024. Isplata pomoći će se vršiti isključivo na transakcijske račune radnika, a može biti mjesečno, najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslodavac je dužan donijeti interni akt kojim će se, između ostalog, urediti iznos i uslovi isplate pomoći radnicima. Pojedinačni akti, koje donosi poslodavac za ostvarivanje ovog prava, obavezno se donose u pisanom obliku.

Poslodavac je dužan, do 7. u mjesecu za protekli mjesec u kojem je izvršena isplata pomoći, dostaviti nadležnoj Poreznoj ispostavi izvještaj o isplati pomoći, koja će izvršiti kontrolu ispunjenosti uslova. Porezna uprava je dužna zbirne podatke iz izvještaja dostaviti Federalnom ministarstvu finansija do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

Ministarstvo će mjesečno dostavljati Vladi Federacije BiH informaciju o izvršenim isplatama, u skladu sa ovom uredbom, s ciljem praćenja njenih efekata.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Federacije BiH, a prestaje važiti 31. jula 2025., saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.